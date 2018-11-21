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“Ахаха!" - “Википедия” выдала Анну Хитрик замуж за таксиста

22.11.2018 07:37 — Разное | Партизан  
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Актриса теперь “торгует книгами российских издательств”, а её “муж — таксист”?

Осенью 2017 года Анна Хитрик переехала из Беларуси в Израиль и практически исчезла из белорусских СМИ. Грустный повод написать о ней появился совсем недавно: актриса рассказала, что борется с раком груди, пишет Еврорадио.

Тогда многие, чтобы узнать информацию об Анне, нашли статью о ней в “Википедии”. И с удивлением узнали, что актриса теперь “торгует книгами российских издательств”, а её “муж — таксист”.


Анна этим строчкам очень удивилась:

“Ахаха! В моей автобиографии в Википедии появилась новая для меня информация”, — написала она в Facebook.

— А Серега [муж Анны Хитрик, актёр Сергей Руденя. — Еврорадио] знает что ты замужем за каким-то таксистом? — спрашиают у Анны в комментариях.

— Теперь придётся сказать. Вот только книги продам, — отшучивается актриса.


Исправлять статьи в “Википедии” может любой её пользователь. Правки сразу же отображаются на странице, но позже их проверяют (и могут удалить) опытные редакторы. К сожалению, объём информации настолько велик, что от правок до проверки могут пройти месяцы.

Правки о том, чем Анна занимается в Израиле, 29 сентября внёс в “Википедию” анонимный пользователь. Вчера они были удалены как неверная информация.


 
 
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Актриса теперь “торгует книгами российских издательств”, а её “муж — таксист”?
 
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