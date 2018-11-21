пишет Еврорадио. Осенью 2017 года Анна Хитрик переехала из Беларуси в Израиль и практически исчезла из белорусских СМИ. Грустный повод написать о ней появился совсем недавно: актриса рассказала, что борется с раком груди,Еврорадио.





Тогда многие, чтобы узнать информацию об Анне, нашли статью о ней в “Википедии”. И с удивлением узнали, что актриса теперь “торгует книгами российских издательств”, а её “муж — таксист”.









Анна этим строчкам очень удивилась:





“Ахаха! В моей автобиографии в Википедии появилась новая для меня информация”, — написала она в Facebook.





— А Серега [муж Анны Хитрик, актёр Сергей Руденя. — Еврорадио] знает что ты замужем за каким-то таксистом? — спрашиают у Анны в комментариях.





— Теперь придётся сказать. Вот только книги продам, — отшучивается актриса.









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Правки о том, чем Анна занимается в Израиле, 29 сентября внёс в “Википедию” анонимный пользователь. Вчера они были удалены как неверная информация.



