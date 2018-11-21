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Иран пригрозил ракетным ударом по силам США

22.11.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что американские базы, расположенные на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет, "поскольку между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность", передает Reuters.



"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) предпримут действия", - сказал он, добавив, что американские авианосцы являются целями Ирана.

По словам Хаджизаде, иранские гвардейцы улучшили точность своих ракет и, в частности, они могут ударить по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и базе Кандагар в Афганистане, где находятся войска США.

Напомним, что  5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Оно предусматривало выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.


 
 
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Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что американские базы, расположенные на территории...
 
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