"Не хочу становиться рабыней красоты". Кейт Мосс в интервью рассказала про отношение к старению

Кейт Мосс, одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х, снялась для Harper’s Bazaar и рассказала об отношении к старению и о новой работе на посту креативного директора Decorté, японского бьюти-бренда, известного своими инновационными сыворотками.

Для фотосессии модель позировала в черном кашемировом свитере Prada и брюках Row, образ дополнили браслеты Dior и Cartier и винтажные украшения с бриллиантами. Кейт Мосс выглядит свежо, и даже парочка морщинок вокруг глаз и рта ее не портят. Она ведет обычный образ жизни, много времени уделяет дочери-модели. С годами интерес к модели не стихает. Друзья говорят, что скромность Мосс сыграла главную роль в этом.

— С возрастом не хочется быть рабой красоты. Не поймите неправильно, я люблю косметические продукты сейчас больше, чем когда-либо, но по мере того, как я становлюсь старше, то считаю нужным больше уделять времени себе, а не выходам в свет. Мне уже совсем не хочется клеить накладные ресницы и так далее. Сейчас в курсе новинок индустрии меня держит дочь, начинающая модель и лицо косметического бренда Марка Джейкобса. Лила и ее друзья следят за бьюти-блогерами в инстаграме.

Также звезда подиума призналась, что в начале карьеры переживала сложные времена. Требования к моделям 90-х были очень высоки. Например, во время съемок топовый фотограф Марио Тестино буквально с увеличительным стеклом изучал ее кожу на предмет изъянов.

— Он приложил очки к моему лицу, и я начала качать головой, чтобы не дать ему сфокусироваться. К счастью, у меня все хорошо с лицом, но вы можете себе это вообразить?