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Топ коротких депозитов в валюте: ставки пошли в рост

22.11.2018 07:36 — Разное | Myfin  
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Топ коротких депозитов в валюте: ставки пошли в рост
фото: Myfin.by

Валютные вклады хоть и приносят сравнительно небольшой доход, но вместе с тем позволяют не слишком переживать насчет колебания курса белорусского рубля по отношению к другим мировым валютам. Посмотрим, где именно процентные ставки по вкладам на срок до 2 лет в валюте остались достаточно привлекательными.

От 1 до 3 месяцев

В этом мини-рейтинге на 1 месте оказался Цептер Банк с вкладом «Цептер Гармония», по которому можно получить за 95 дней 2% годовых. Вклад можно пополнять, ставка является фиксированной, а минимальная сумма для открытия депозита составляет 50 долларов. Из минусов вклада можно назвать отсутствие капитализации: проценты перечисляются на счет (карту) клиента.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада
Размер ставки (% годовых)
Срок
Минимальная сумма первоначального взноса, у.е.
Возможно ли пополнение
Капитализация
Цептер Банк,
2
3 месяца (95 дней)
50
Да, от 10 у.е.
Нет, перечисление процентов на счет (карту)
Цептер Банк,
1,5
1 месяц (35 дней)
50
Да, от 10 у.е.
На выбор вкладчика: или перечисление процентов на счет (карту), или капитализация (по желанию вкладчика)
БНБ-Банк,
«Верное решение» (онлайн-депозит) (безотзывный)
1,3
3 месяца
100
Да
Ежемесячная капитализация
БНБ-Банк,
1,2
3 месяца
100
Да
Ежемесячная капитализация
Идея Банк,
1,2
3 месяца
20
Нет
На выбор вкладчика: или еженедельная капитализация, или выплата процентов на счет еженедельно

6-11 месяцев

В лидерах нашего второго мини-рейтинга находится БНБ-Банк с депозитами «Вклад в Будущее» на срок в 9 месяцев. При вкладе, оформленным онлайн, ставка будет равна 2,2% годовых. Если же оформить депозит обычным путем, то ставка снизится до 2,1% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса – 250 у.е. Депозит можно пополнять. Также по вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов (т.е. они присоединяются к основной сумме вклада каждый месяц).

Все предложения – в таблице 2.

Банк и название вклада
Размер ставки (% годовых)
Срок
Минимальная сумма первоначального взноса, у.е.
Возможно ли пополнение
Капитализация
БНБ-Банк,
«Вклад в Будущее» (онлайн-депозит)
2,2
9 месяцев
250
Да
Ежемесячная капитализация
БНБ-Банк,
2,1
9 месяцев
250
Да
Ежемесячная капитализация
Банк ВТБ (Беларусь),
2
6 месяцев (190 дней)
10
Нет
Нет, проценты перечисляются на текущий счет вкладчика
БНБ-Банк,
«Верное решение» (онлайн-депозит) (безотзывный)
1,8
6 месяцев
100
Да
Ежемесячная капитализация
БНБ-Банк,
«Верное решение» (безотзывный)
1,7
6 месяцев
100
Да
Ежемесячная капитализация

12-18 месяцев

Удивительно, но и в этом мини-рейтинге лидер – Цептер Банк. Дело в том, что именно по депозиту Цептер Банка «Цептер Этюд» в долларах на срок в 12 месяцев (точнее на 370 дней) можно получить процентный доход в 3% годовых.

Ставка по вкладу фиксированная, его можно пополнять. Правда, капитализации по вкладу не предусмотрено. Минимальный первоначальный взнос – 50 долларов.

 
 
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Валютные вклады хоть и приносят сравнительно небольшой доход, но вместе с тем позволяют не слишком переживать насчет колебания курса белорусского рубля по...
 
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