Топ коротких депозитов в валюте: ставки пошли в рост

Валютные вклады хоть и приносят сравнительно небольшой доход, но вместе с тем позволяют не слишком переживать насчет колебания курса белорусского рубля по отношению к другим мировым валютам. Посмотрим, где именно процентные ставки по вкладам на срок до 2 лет в валюте остались достаточно привлекательными.
От 1 до 3 месяцев
В этом мини-рейтинге на 1 месте оказался Цептер Банк с вкладом «Цептер Гармония», по которому можно получить за 95 дней 2% годовых. Вклад можно пополнять, ставка является фиксированной, а минимальная сумма для открытия депозита составляет 50 долларов. Из минусов вклада можно назвать отсутствие капитализации: проценты перечисляются на счет (карту) клиента.
На выбор вкладчика: или еженедельная капитализация, или выплата процентов на счет еженедельно
6-11 месяцев
В лидерах нашего второго мини-рейтинга находится БНБ-Банк с депозитами «Вклад в Будущее» на срок в 9 месяцев. При вкладе, оформленным онлайн, ставка будет равна 2,2% годовых. Если же оформить депозит обычным путем, то ставка снизится до 2,1% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса – 250 у.е. Депозит можно пополнять. Также по вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов (т.е. они присоединяются к основной сумме вклада каждый месяц).
Нет, проценты перечисляются на текущий счет вкладчика
БНБ-Банк,
«Верное решение» (онлайн-депозит) (безотзывный)
1,8
6 месяцев
100
Да
Ежемесячная капитализация
БНБ-Банк,
«Верное решение» (безотзывный)
1,7
6 месяцев
100
Да
Ежемесячная капитализация
12-18 месяцев
Удивительно, но и в этом мини-рейтинге лидер – Цептер Банк. Дело в том, что именно по депозиту Цептер Банка «Цептер Этюд» в долларах на срок в 12 месяцев (точнее на 370 дней) можно получить процентный доход в 3% годовых.
Ставка по вкладу фиксированная, его можно пополнять. Правда, капитализации по вкладу не предусмотрено. Минимальный первоначальный взнос – 50 долларов.