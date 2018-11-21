Топ коротких депозитов в валюте: ставки пошли в рост

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Валютные вклады хоть и приносят сравнительно небольшой доход, но вместе с тем позволяют не слишком переживать насчет колебания курса белорусского рубля по отношению к другим мировым валютам. Посмотрим, где именно процентные ставки по вкладам на срок до 2 лет в валюте остались достаточно привлекательными.

От 1 до 3 месяцев

В этом мини-рейтинге на 1 месте оказался Цептер Банк с вкладом «Цептер Гармония», по которому можно получить за 95 дней 2% годовых. Вклад можно пополнять, ставка является фиксированной, а минимальная сумма для открытия депозита составляет 50 долларов. Из минусов вклада можно назвать отсутствие капитализации: проценты перечисляются на счет (карту) клиента.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада Размер ставки (% годовых) Срок Минимальная сумма первоначального взноса, у.е. Возможно ли пополнение Капитализация Цептер Банк, «Цептер Гармония» 2 3 месяца (95 дней) 50 Да, от 10 у.е. Нет, перечисление процентов на счет (карту) Цептер Банк, «Цептер Аккорд» 1,5 1 месяц (35 дней) 50 Да, от 10 у.е. На выбор вкладчика: или перечисление процентов на счет (карту), или капитализация (по желанию вкладчика) БНБ-Банк, «Верное решение» (онлайн-депозит) (безотзывный) 1,3 3 месяца 100 Да Ежемесячная капитализация БНБ-Банк, «Верное решение» (безотзывный) 1,2 3 месяца 100 Да Ежемесячная капитализация Идея Банк, «Валютный фирменный онлайн 3 плюс» 1,2 3 месяца 20 Нет На выбор вкладчика: или еженедельная капитализация, или выплата процентов на счет еженедельно

6-11 месяцев

В лидерах нашего второго мини-рейтинга находится БНБ-Банк с депозитами «Вклад в Будущее» на срок в 9 месяцев. При вкладе, оформленным онлайн, ставка будет равна 2,2% годовых. Если же оформить депозит обычным путем, то ставка снизится до 2,1% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса – 250 у.е. Депозит можно пополнять. Также по вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов (т.е. они присоединяются к основной сумме вклада каждый месяц).

Все предложения – в таблице 2.

Банк и название вклада Размер ставки (% годовых) Срок Минимальная сумма первоначального взноса, у.е. Возможно ли пополнение Капитализация БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» (онлайн-депозит) 2,2 9 месяцев 250 Да Ежемесячная капитализация БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» 2,1 9 месяцев 250 Да Ежемесячная капитализация Банк ВТБ (Беларусь), «Окно возможностей» 2 6 месяцев (190 дней) 10 Нет Нет, проценты перечисляются на текущий счет вкладчика БНБ-Банк, «Верное решение» (онлайн-депозит) (безотзывный) 1,8 6 месяцев 100 Да Ежемесячная капитализация БНБ-Банк, «Верное решение» (безотзывный) 1,7 6 месяцев 100 Да Ежемесячная капитализация

12-18 месяцев

Удивительно, но и в этом мини-рейтинге лидер – Цептер Банк. Дело в том, что именно по депозиту Цептер Банка «Цептер Этюд» в долларах на срок в 12 месяцев (точнее на 370 дней) можно получить процентный доход в 3% годовых.