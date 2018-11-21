Гастролеры из Бобруйска совершили серию краж в магазинах Гомеля

Первый случай был зарегистрирован в милиции 11 ноября. Днем группа неизвестных зашла в магазин, расположенный в Советском районе Гомеля, и тайно похитила 24 упаковки кассет для бритья, 3 бритвы со сменными кассетами и 2 геля после бритья на общую сумму 1525 рублей. Через час эта же группа обокрала на 291 руб. магазин в Железнодорожном районе областного центра.

Злоумышленники предусмотрели все, кроме того, что их действия сняла камера видеонаблюдения, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники, изучив видеозаписи, вышли на след подозреваемых. Ими оказались заезжие гастролеры из Бобруйска – трое мужчин и одна женщина, к которым присоединился гомельчанин.