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Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ
22.11.2018 07:54 — Разное | Аргументы и факты
О том, что белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ),
Первого сентября президент КХЛ заявил, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в российских клубах лиги. Но 14 ноября стало известно, что новосибирская «Сибирь» смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья на матч против китайского «Куньлуня» только как легионера.
В настоящий момент все процедурные вопросы решены, принятые на заочном заседании Совета директоров КХЛ правки внесены в регламент лиги.
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Соответствующие правки были внесены в регламент лиги.
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