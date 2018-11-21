Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ

О том, что белорусские игроки официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Первого сентября президент КХЛ заявил, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в российских клубах лиги. Но 14 ноября стало известно, что новосибирская «Сибирь» смогла заявить белорусского защитника Павла Воробья на матч против китайского «Куньлуня» только как легионера.

В настоящий момент все процедурные вопросы решены, принятые на заочном заседании Совета директоров КХЛ правки внесены в регламент лиги.

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