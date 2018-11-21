БАТЭ более 11 лет крупно не проигрывал в чемпионате Беларуси

БАТЭ, 21 ноября потерпевший разгром от «Шахтера» в Солигорске, не проигрывал крупно в чемпионате Беларуси с 2007 года, сообщает «Прессбол» .



Фото: fcbate.by

Более 11 лет назад, 20 июня 2007-го, борисовчане под руководством Игоря Криушенко дома уступили с разницей в три мяча команде МТЗ-РИПО Юрия Пунтуса (0:3).

В 2018 году чемпион страны капитулировал под началом Алексея Баги.

Ну, а «Шахтеру» до 21 ноября 2018-го не удавалось победить БАТЭ в 13 матчах подряд (5 ничьих, 8 поражений) — 4 года, 7 месяцев и 23 дня, отмечает Tribuna.com . Предыдущий раз горняки обыгрывали борисовчан 29 марта 2014 года (2:0), когда главным тренером БАТЭ был Александр Ермакович, «Шахтером» руководил Сергей Боровский.



Фото: by.tribuna.com

Крупный выигрыш у БАТЭ помог «Шахтеру» получить преимущество в борьбе за серебряные медали чемпионата Беларуси.