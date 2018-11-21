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БАТЭ более 11 лет крупно не проигрывал в чемпионате Беларуси

22.11.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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БАТЭ, 21 ноября потерпевший разгром от «Шахтера» в Солигорске, не проигрывал крупно в чемпионате Беларуси с 2007 года, сообщает «Прессбол».


Фото: fcbate.by

Более 11 лет назад, 20 июня 2007-го, борисовчане под руководством Игоря Криушенко дома уступили с разницей в три мяча команде МТЗ-РИПО Юрия Пунтуса (0:3).

В 2018 году чемпион страны капитулировал под началом Алексея Баги.

Ну, а «Шахтеру» до 21 ноября 2018-го не удавалось победить БАТЭ в 13 матчах подряд (5 ничьих, 8 поражений) — 4 года, 7 месяцев и 23 дня, отмечает Tribuna.com. Предыдущий раз горняки обыгрывали борисовчан 29 марта 2014 года (2:0), когда главным тренером БАТЭ был Александр Ермакович, «Шахтером» руководил Сергей Боровский.


Фото: by.tribuna.com

Крупный выигрыш у БАТЭ помог «Шахтеру» получить преимущество в борьбе за серебряные медали чемпионата Беларуси.

 
 
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БАТЭ, 21 ноября потерпевший разгром от "Шахтера" в Солигорске, не проигрывал крупно в чемпионате Беларуси с 2007 года.
 
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