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БАТЭ более 11 лет крупно не проигрывал в чемпионате Беларуси
БАТЭ, 21 ноября
Более 11 лет назад, 20 июня 2007-го, борисовчане под руководством Игоря Криушенко дома уступили с разницей в три мяча команде МТЗ-РИПО Юрия Пунтуса (0:3).
В 2018 году чемпион страны капитулировал под началом Алексея Баги.
Ну, а «Шахтеру» до 21 ноября 2018-го не удавалось победить БАТЭ в 13 матчах подряд (5 ничьих, 8 поражений) — 4 года, 7 месяцев и 23 дня, отмечает
Крупный выигрыш у БАТЭ помог «Шахтеру» получить преимущество в борьбе за серебряные медали чемпионата Беларуси.
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БАТЭ, 21 ноября потерпевший разгром от "Шахтера" в Солигорске, не проигрывал крупно в чемпионате Беларуси с 2007 года.
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