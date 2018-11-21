ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Про трамвай нам не интересно!": жителям Серебрянки план города со сносом гаражей не понравился

22.11.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителям Серебрянки вчера вечером презентовали план развития района в границах улиц Ванеева — проспекта Рокоссовского — Плеханова — Якубова — граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР. Им показали где пройдут четвертая линия метро и новая трамвайная ветка, где появится новый бульвар, какие здания будут реконструированы и построены новые. Но людей больше интересовало другое: когда город планирует сносить их гаражи?

Общественное обсуждение могло закончиться вчера и не начавшись — актовый зал школы № 164 оказался маловат и явно всех не вмещал: люди толпились в проходах, часть осталась в коридоре. Однако жители Серебрянки были настроены решительно и переносить встречу в более удобное помещение отказались.

Представитель «Минскградо» Михаил Друщиц начал с самого интересного: в ближайшие годы по Рокоссовского начнет ходить трамвай, а вдоль проспекта появится бульвар. Зеленые зоны внутри района останутся не тронутыми, несколько плоскостных наземных автостоянок реконструируют в подземные.

Еще он рассказать, где градостроители отвели место под строительство объекта общепита быстрого обслуживания с паркингом — площадка под этот объект расположена на пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком (№ 23 по ГП).


Изображение: lenadmin.gov.by

Детальный план в полном размере ТУТ.

В планах также реконструкция ФОК «Серебрянка» со строительством теннисного центра. После 2020 года запланирована реконструкция школ с увеличением вместимости.

Но, как оказалось, большинство собравшихся интересовались лишь одной частью ПДП района — участком в границах улиц Ванеева и 2-го Велосипедного переулка. На нем теперь расположен массив боксовых гаражей. На их месте по ПДП запланирована многоуровневая автостоянка, гаражи же запланированы под снос.


Поэтому самый главный и многократно повторяемый вопрос из зала: «Когда будут сносить наши гаражи?»

Выяснилось, что реконструкция гаражного массива взаимосвязана с планами метростроевцев — через эти гаражи будет проходить четвертая линия метро. А это значит, что речь идет об довольно отдаленной перспективе.


— В соответствии с Генпланом предлагается по створу второго транспортного кольца проложить кольцевую ветку метро, — объяснил Владимир Прищепов, разработчик раздела по транспорту «Минскградо». — Строительство кольцевой линии может быть начато только после реализации третьей линии «Курасовщина — Зеленый луг». То есть после 2030 года, не раньше.

После того, как собравшимся несколько раз повторили, что к вопросу о сносе их гаражей вернутся не раньше 2030 года, в зале стало несколько свободнее. Получив нужную информацию, многие покинули собрание.

Остались те, кто «хотели бы передать гараж по наследству» и не готовы соглашаться даже на очень отдаленные перспективы сменить гараж на место на многоуровневой стоянке.


Заключительная часть мероприятия проходила в виде «кружков по интересам» — люди подходили со своими вопросами к присутствующим на обсуждении депутатам, представителям администрации и специалистам «Минскградо». Спектр интересов — от залегания «водной линзы» и как через нее строить метро, до «где хранить лыжи и картошку» без гаража.

Кое-кто спрашивал и о том, где и какое жилье и на месте чего оно будет построено. Выяснилось, что многоэтажные жилые дома появятся вдоль улицы Ванеева. Но сначала предстоит вынести предприятие ЗАО «Автокомбинат № 3» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения запланирован на пересечении проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка.

Прибавится в этом районе и спортивных объектов — на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского будут строить объект спортивного назначения с подземной автостоянкой.

Общественное обсуждение градостроительного проекта продлится до 13 декабря 2018 года. Замечания и предложения по проекту можно направить в адрес электронной почты администрации Ленинского района Минска: len.stroi@minsk.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям Серебрянки показали, где пройдут четвертая линия метро и новая трамвайная ветка, где появится новый бульвар, какие здания будут реконструированы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске столкнулись легковушки: на улице Богдановича затруднено движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Калiнкавiцкiя навiны
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика