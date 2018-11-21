Когда стоит обратиться к врачу: как самостоятельно обследовать грудь

Каждый год примерно четырем тысячам белорусок ставят диагноз — рак молочной железы. Специалисты не устают повторять, что залог успешного лечения в ранней диагностике. Зачастую она начинается не на приеме у врача, а дома, в ванной перед зеркалом. Как правильно обследовать себя и когда следует обратиться к доктору — вместе с гинекологом Марией Воробьевой и певицей Екатериной Волковой мы сделали подробную видеоинструкцию.

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