"Начала флиртовать с коллегой, и любимый об этом узнал". Психолог отвечает на письмо читательницы

Вечный вопрос: можно ли войти в одну реку дважды, когда дело касается двух любящих людей? Читательница пишет, что в их паре чувства исчезли на фоне ссор и недоверия друг к другу. Но она хочет бороться за продолжение отношений. Стоит ли это делать? Отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



kinopoisk.com / кадр из фильма «Лазурный берег» носит иллюстративный характер

— Мы с моим мужчиной начали отношения в очень сложный для обоих период. Чувства были сильные, мы не стали им сопротивляться и через некоторое время начали жить вместе.

Почти с самого начала совместной жизни мы ссорились. Сказать, что по пустякам, — нет. Мы очень разные люди. Я тогда была очень слабохарактерной, что выводило милого из себя. Мы не понимали друг друга.

Ссора за ссорой, и ситуация дошла до того, что между нами не осталось чувств. Кроме как постоянной депрессии, никаких эмоций мы оба не ощущали. Я с трудом возвращалась домой после работы. На работе начала флиртовать по переписке с коллегой, и об этой переписке любимый узнал.

Дальше было очень тяжелое время: я раскаялась в том, что вообще допустила такое, но милый очень долго это помнил и не прощал до конца. Прошло более 1,5 года, а он периодически вспоминает об этом.

Мы думали над тем, чтобы расстаться, но нам обоим очень трудно это сделать: мы признали, что вместе пережили многое и хотим реанимировать те чувства.

Я представляю фронт работы, но от того, в какой отправной точке находимся сейчас, признаюсь, опускаются руки. В то же время мой мужчина самый хороший человек на свете. Я его искренне уважаю и ценю.



kinopoisk.ru / кадр из фильма «Лазурный берег» носит иллюстративный характер

Но помимо его чувств мне хочется реанимировать свои.

Я буду очень признательна, если вы помимо советов подскажете, на какую литературу я должна обратить особое внимание.

P. S. Мне очень важно сделать то, что можно назвать чудом. Мы оба надеемся на это чудо. Милый очень корректно себя ведет, поддерживает во всем, мы стараемся общаться, как будто чувства есть и они прежние. Но мы оба понимаем, что это не так.

Комментарий психолога:

Елена Дубовик, психолог, директор «Центра успешных отношений»

— Попытки вернуть былые чувства, и даже надежда на это, наивны. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Кроме того, «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее». Вы мечтаете попасть назад, в прошлое, но регресс — это катастрофа.

Вы неискренни оба, изображаете другую пару, у которой есть прежние чувства. Вы называете его «любимым», «милым», в то время как не испытываете к нему чувств.

Хотя и это неправда: чувств много, в большей степени они негативные — страх, растерянность, гнев, вина. Только вам не хватает смелости их назвать.

Из хорошего есть «искренне уважаю и ценю его». Возможно, к этому следует прибавить ваше чувство вины за измену и невозможность расстаться как признак созависимых отношений. С его стороны, как вы пишете, есть недоверие, упреки, но при этом — поддержка.

Измена (даже увлечение по переписке) — это не причина, а следствие семейного кризиса. Сексуальная и всякая другая энергия не находит выхода в паре и реализуется вовне.

Полезно было бы понять, что именно не было реализовано вами в ваших отношениях и послужило причиной увлечения. Пока вы считаете, что вы провинились, вы находитесь в слабой подчиненной позиции жертвы, вы ничего не обретаете, только теряете самооценку и самоуважение.

Соответственно, ваш партнер вместе со всем пакетом потрясений, связанных с этой ситуацией, получает право доминировать и нападать (роль преследователя). Если до этого причиной ссор была дележка власти между вами, то сейчас этот вопрос решен. Однако строить отношения на чувстве вины крайне опасно.

Выводы из ситуации могут быть полезны для вашего развития, если будут конструктивными. Почувствуйте разницу: «я была слабохарактерной», и «мне следует учиться быть более самостоятельной».

Вам в паре нужно многому научиться. Быть искренними, осознавать свои потребности, уважать их, уважать потребности партнера, осознавать и выражать свои чувства, преодолевать или решать противоречия, договариваться.

Тема эмоциональной близости требует отдельного внимания. Она включает бережное отношение к чувствам, их укрепление, привнесение новизны, умение переживать спады и разочарования.

Влюбленность скоротечна и обманчива, в ней много эмоций, но нет глубины и долговечности. Этот период наполнен желанием обладания, возбуждением. Дофаминовая привязанность быстро проходит (не больше трех лет).

В мифе о Тристане и Изольде они случайно выпили эликсир, предназначавшийся не для них, который, по пророчеству, действует три года и погубит тех, кто его выпил. Из-за эликсира они стали одержимы друг другом, их поступки — фатальными. Эликсир не дал им счастья и погубил их жизни.

Очень жаль, что иллюзия влюбленности получила слишком большую власть над нашей культурой. Массмедиа и масскульт из всех источников транслируют, что эликсир влюбленности — это высшая ценность.

Что же вместо этого может предложить наука? После дофаминовой привязанности может сформироваться окситоциновая. Это нежность, забота, единство, уважение.

Перед вами стоит задача перейти от влюбленности к настоящей любви. Она принимает, понимает, прощает, помогает раскрыться, полна ответственности, личностной свободы, продуктивности и соучастия. Для этого каждому из вас необходимо стремиться не к эликсиру, а к зрелости и независимости.

А книги выберите сами, так вы будете учиться самостоятельно отличать плохое от хорошего.