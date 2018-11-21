Почему Беларуси не удается включить главный драйвер развития - инвестиционный





Законодательство есть, а ПИИ нет

Правовую базу скорректируют

Практика применения законов важнее, чем сами законы

Правительство который год пытается переломить негативную тенденцию с привлечением ПИИ в национальную экономику. В 2017 году в Беларуси была создана рабочая группа по выработке системных мер по улучшению инвестиционного климата под руководством первого вице-премьера Василия Матюшевского. Сейчас над стратегией привлечения в Беларусь прямых иностранных инвестиций до 2025 года правительство работает совместно со Всемирным банком.В Беларуси с 2011 года доля прямых и внутренних инвестиций в ВВП сократилась в 1,6 раза.При этом львиная доля валовых иностранных инвестиций в Беларусь – это долговые инструменты: кредиты и займы. Между тем, одним из ключевых источников экономического роста любой экономики являются именно ПИИ – как инструмент привлечения в страну современных технологий, создания эффективных рабочих мест и роста национального богатства.Но ПИИ текут в белорусскую экономику слабо. В 2017 году белорусское правительство планировало привлечь 4 млрд. долларов ПИИ, а получилось в 4 раза меньше. В этом году ситуация лучше не стала. Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Беларуси Дмитрий Мурин в докладе об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-сентябрь 2018 года отметил, что в январе-сентябре объем ПИИ (без реинвестированных доходов) составил в стране всего 360 млн. долларов.Правда, в ходе парламентских слушаний по улучшению инвестиционного климата в Беларуси 14 ноября министр экономики Дмитрий Крутой озвучил более оптимистичную цифру. По его словам, по итогам девяти месяцев привлечено 1,4 млрд. долларов ПИИ на чистой основе, годовое задание практически выполнено – прирост составил 47,5% к 2017 году. Но депутат Владислав Щепов в этой связи сделал красноречивую ремарку: половина этих денег – инвестиции в строительно-монтажные работы, то есть, «в стены, а не в оборудование».Инвестиционную сферу в Беларуси сейчас регулирует около 40 правовых актов. В 2013 году в стране был принят основной закон – «Об инвестициях». В 2014 году депутаты провели мониторинг исполнения этого закона, в 2016 году – анализ всего инвестиционного законодательства. Вслед за чем в 2017 году состоялся круглый стол по вопросам совершенствования ключевого закона.Выяснилось, что притоку инвестиций в белорусскую экономику мешает множественность правового регулирования сферы законодательства, недостаточная защита прав собственности инвесторов, чрезмерное регулирование, сложность и запутанность существующей системы вопросов инвестиционной деятельности и т. д.Четко было сказано, что инвесторам также нужны гарантии стабильности в случае изменения законодательства – так называемая стабилизационная оговорка. То есть, они должны быть уверены, что Беларусь в долгосрочной перспективе останется привлекательным местом для инвестиций Причем, инвестор хочет, чтобы это правило было обеспечено судебной защитой. То есть, чтобы он имел право обратиться в суд и получить иммунитет от действия такого рода норм.Несколько лет назад, желая ускорить привлечение ПИИ инвестиций в экономику страны, белорусские власти сделали ставку на инвестиционные договоры. Инвестдоговор представляет собой, по сути, взаимовыгодную сделку: инвестору она позволяет при реализации проекта получить выгодные условия ведения бизнеса, а государству – гарантию, что инвестор выполнит свои обязательства.В отсутствие приватизации и других механизмов притока инвестиций новый инструмент показался властям чуть ли не «волшебной палочкой», гарантирующей приток ПИИ. Но больших ожиданий белорусских властей новый инструмент не оправдал. Более половины заключенных в Беларуси инвестдоговоров не так и не смогли «притянуть» ПИИ. Практика показала, что правовая база этого института в условиях Беларуси требует серьезной корректировки.Белорусские законодатели еще в прошлом году взялись за «ревизию» ключевых законодательных актов, создающих правовую базу для привлечения ПИИ. В том числе основного документ – закона «Об инвестициях». В конце декабря 2017 года законопроект «Об инвестициях» прошел первое чтение. Суть основных поправок в закон «Об инвестициях» – принятие ряд мер по защите частной собственности.В частности, предлагается сократить срок исковой давности по приватизационным сделкам до 3 лет (аналогичную норму планируется включить и в законопроект о приватизации госимущества). При этом действующее законодательство об инвестициях планируют дополнить статьей, которая в случае национализации или реквизиции имущества определит общий порядок и условия компенсации инвестору стоимости данного имущества, являющегося инвестициями или образуемого в результате осуществления инвестиций.Отметим, что эта норма базируется на аналогичных положениях, содержащихся в международных договорах Беларуси о содействии и осуществлении взаимной защиты инвестиций. Компенсация будет признана своевременной и полной, если она составляет рыночную стоимость национализированного или реквизированного имущества на день, непосредственно предшествующий национализации, или день, когда стало известно о принятии таких мер. Выплачивать компенсацию предлагают по выбору иностранного инвестора – в рублях или в иностранной валюте.Еще одна важная новация – намерение внести в закон «Об инвестициях» стабилизационную оговорку. Стабилизационная оговорка представляет собой сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от ужесточения национального законодательства, она регулирует режим инвестиций в течение конкретного периодаФактически стабилизационная оговорка появилась в белорусском праве еще в 1997 году. Тогда, в соответствии с законом «Об иностранных инвестициях», зарубежным инвесторам гарантировалось, что условия работы для них останутся неизменными в течение 5 лет.Позже норма о неизменности правовых условий для инвестора в течение нескольких лет была прописана в Инвестиционном кодексе Беларуси (правда, позже в Инвесткодекс также вносились изменения). Теперь в закон предполагается ввести стабилизационную оговорку для проектов, реализуемых по согласованию с главой государства.Еще одно новшество законопроекта – отказ от иммунитета государства в судебных разбирательствах. Юрисдикционный иммунитет государства – это исключительное право государства не подчиняться некоторым национальным процессуальным правилам других государств. Данная норма присутствует в ряде международных договоров по содействию и взаимной защите инвестиций.Но, как отмечал ранее председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владислав Щепов, речь не идет о безусловном отказе от иммунитета. «Это норма спорная. Некоторые госорганы опасаются негативной реакции. Однако мы учли все пожелания и силовых структур, и Минэкономики. Эта практика зафиксирована в массе международных договоров, которые наша страна уже подписала, и не представляет никакой опасности. В каждом конкретном случае при заключении договора инвестор может предложить включить в него такую норму, а государство в лице соответствующих органов может, но не обязано согласиться с таким предложением», – рассказал Щепов.На финише 2017 года депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли проект изменений и дополнения в Закон «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».Важнейшей новацией этого документа является норма, которой срок предъявления иска об установлении факта ничтожности сделки по приватизации и применения последствий ее недействительности сокращается с десяти до трех лет со дня ее совершения. По логике, этого времени достаточно, чтобы госорганы успели разобраться, не было ли каких-либо нарушений при совершении приватизационной сделки и выставить, при необходимости, все возможные иски.Для инвесторов вопрос защиты прав собственности является ключевым фактором. Поэтому если законодателям удастся сократить срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет, это будет воспринято инвесторами позитивно.Но одного этого сигнала будет явно недостаточно, чтобы всерьез подстегнуть интерес инвесторов к приватизации госимущества в Беларуси. Ведь в белорусском законодательстве и сейчас есть норма, регламентирующая процедуру проведения национализации. Сказано, что национализация проводится в соответствии с законом. А как было на практике? До сих пор на слуху примеры фактической национализации белорусских предприятий, среди которых – «Коммунарка», «Спартак», «Пинскдрев», и другие, когда власти руководствовались не законом, а принципом «революционной целесообразности».Также очевидно, что ПИИ в белорусскую экономику не потекут, если белорусские власти не займутся назревшими структурными реформами, в том числе не приступят к приватизации.