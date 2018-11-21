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Что чаще всего изучают иностранные студенты в ЕС

22.11.2018 08:22 — Разное | UDF  
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Иностранные студенты, которые приезжают учиться в европейские университеты, чаще всего изучают науки об обществе.

36% иностранных студентов выбирают социологию, журналистику, бизнес, менеджмент или юриспруденцию.

Следом по популярности идут инженерное дело, строительство и специальности в сфере промышленности (17%). На третьем месте культура и гуманитарные науки (14%), сообщает "Европульс".

Самыми популярными странами для изучения наук об обществе стали Кипр (где 74% иностранных студентов изучают именно их), Люксембург (56%) и Эстония (53%).

По последним данным европейского статистического агентства Евростат, в ЕС учится больше 1,6 миллиона иностранных студентов. Почти половина учится по программам бакалавриата, 41% — в магистратуре, еще 10% иностранных студентов пишут в ЕС диссертацию PhD, а оставшиеся 3% проходят программы краткосрочных стажировок.

 
 
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Иностранные студенты, которые приезжают учиться в европейские университеты, чаще всего изучают науки об обществе.
 
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