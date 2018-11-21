44% белорусов – против переименования советских названий

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"Белорусская аналитическая мастерская" (BAW)по просьбе сайта независимых исследований Thinktanks.by включила в общенациональный репрезентативный опрос населения вопрос: "Надо ли менять советские названия городов, поселков, улиц, площадей, а также других объектов в Беларуси?"Оказалось, что белорусское общество почти симметрично разделено на однозначных ретроградов, желающих сохранить советскую историю в топонимике и тех, кто переименования допускают.Наибольшая часть респондентов – 44,4% - оказалась приверженцами одной позиции: переименовывать советские названия нельзя ни в коем случае, ведь данные названия – наша история.Следующая по численности группа опрошенных -22,4% - оказалась не столь категоричной. Эти люди считают, что нужно предоставить возможность самостоятельного выбора названий жителям населенных пунктов и улиц.Еще 16,1% белорусов убеждены, что переименования нужны, но избирательные. Следует переименовывать улицы, названные в честь Ленина, Маркса, Энгельса, и прочих деятелей, напрямую не связанных с Беларусью, но сохранять топонимы, увязанные с белорусской советской историей.И лишь 7,4% респондентов высказали уверенность, что однозначно нужно переименовать все топонимы, связанные с эпохой правления КПСС.Таким образом, в общей сложности 45,9% белорусов в принципе готовы к переименованиям. Однако «группу ретроградов» дополняет 2,6% опрошенных, заявивших о том, что в Беларуси нужно еще больше советских названий. Существующих недостаточно для патриотического воспитания подрастающего поколения.То есть против десоветизации высказалось 47% опрошенных жителей Беларуси.Еще 6,5% участников опроса сказали «не знаю», а 0,5% отказались от ответа.Опрос проводился в Беларуси летом 2018 года. В нем приняло участие 1059 человек.