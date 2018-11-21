Минфин США назвал поставщиков иранской нефти режиму Асада - это российские компании



США утверждают, что танкеры с иранской нефтью отключают систему распознавания судов, приближаясь к сирийским берегам. На фото - иранский танкер у острова Харк в Персидском заливе. Фото: GETTY IMAGES

Как работает схема?





Альшвики, по данным OFAC, действует в качестве основного проводника по переводу денежных средств. Правообладатель иллюстрации: TWITTER

Сложная схема

Какна своем сайте минфин США, сирийские власти в ответ переводят миллионы долларов Корпусу стражей Исламской революции - элитному военно-политическому подразделению Ирана. Далее эти деньги переводятся палестинскому исламистскому движению ХАМАС и военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла".Введенные Соединенными Штатами санкции запрещают поддерживать сирийский режим Башара Асада, отправлять нефть в контролируемые Асадом порты и финансировать группировки и организации, причастные к терроризму."Хезболла" и ХАМАС признаны террористическими организациями в США и ряде других стран.Как утверждает министерство финансов Соединенных Штатов, его управление по контролю за иностранными активами (ОFAC) установило, что эта схема реализуется через гражданина Сирии Мохаммеда Амера Альшвики и зарегистрированную им в России компанию Global Vision Group.Именно Альшвики и его компания являются главными исполнителями доставки нефти из Ирана в Сирию и дальнейшего перевода средств в Иран, говорится в пресс-релизе министерства.В этом процессе, утверждает минфин США, задействован и ряд других российских компаний.Схема, по утверждению минфина США, такова: компания Global Vision Group при содействии государственной российской компании "Промсырьеимпорт" (подведомственной организации минэнерго) отправляет в Сирию груз, полученный от Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), используя ряд судов, некоторые из которых имеют европейскую страховку.Как указывает OFAC, по меньшей мере с 2014 года суда, везущие иранскую нефть, отключают систему автоматического распознавания судов (AIS), перед тем как приблизиться к сирийским берегам - чтобы скрыть истинный пункт назначения иранской нефти.OFAC в связи с этим во вторник распространил предупреждение судоходным компаниям об угрозе санкций в случае доставки нефти властям Сирии.Иран, утверждает минфин США, направляет в Россию через Альшвики и его Global Vision Group финансовые средства в помощь сирийским властям.Для этого Центральный банк Ирана (CBI) осуществляет переводы в московский Мир Бизнес Банк (АО МБ Банк) через зарегистрированную в Иране Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company (Tadbir Kish), которая неоднократно проводила через свои активы эти незаконные денежные переводы.От Tadbir Kish деньги попадали через Global Vision Group в госкомпанию "Промсырьеимпорт", считает минфин США.Мир Бизнес Банк является дочерним банком иранского Bank Melli Iran, который в свою очередь является основной финансовой перевалочной базой КСИР; в отношении обоих с 5 ноября 2018 года действует режим санкций США.OFAC также приводит и ряд других имен, в частности, верхушку менеджмента иранского центробанка - Расула Саджажа, являющегося директором международного отдела, и Хоссейна Ягхуби, вице-президента банка по международным делам.Оба они, как утверждает минфин США, оказывали содействие Альшвики в переводе средств.Называется также имя первого заместителя директора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева, который, как указывает OFAC, тесно сотрудничает с Ягхуби в вопросах координации продажи иранской нефти-сырца властям Сирии.По этой схеме "Промсырьеимпорт" совместно с Global Vision Group экспортировал миллионы баррелей иранской нефти в Сирию.В дополнение к вышеприведенной схеме Альшвики действует в качестве основного проводника по переводу денежных средств - миллионов американских долларов. Как уточняет OFAC, они идут иранским союзникам в этом регионе, в частности, ХАМАС и "Хезболле".Используя Центробанк Сирии, Альшвики координирует перевод средств "Хезболле" с Мухаммедом Касиром, который отвечает в этой организации за переброску оружия, технологий и другой поддержки из Сирии в Ливан, утверждают американские власти.В отношении Касира также с 15 мая 2018 года введены санкции США.На вебсайте минфина США опубликовано несколько фотографий, в частности, фото Альшвики в кампании Догаева, Альшвики на фоне кремлевских стен, а также фотокопия письма Альшвики Мохаммеду Касиру о получении 63 млн долларов.заявил глава минфина США Стивен Мнучин.В начале ноября этого года администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года.Как передает агентство Рейтер, представитель иранского МИДа в среду назвал санкции США бесплодными, нелогичными и неэффективными.Би-би-си обратилась в российские компании, упоминаемые минфином США, с просьбой о комментарии.