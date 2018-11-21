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Минфин США назвал поставщиков иранской нефти режиму Асада - это российские компании

22.11.2018 07:51 — Разное | UDF  
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США утверждают, что танкеры с иранской нефтью отключают систему распознавания судов, приближаясь к сирийским берегам. На фото - иранский танкер у острова Харк в Персидском заливе. Фото: GETTY IMAGES
Министерство финансов США назвало участников схемы, посредством которой Иран в обход американских санкций через российские компании поставил миллионы баррелей нефти режиму Башара Асада в Сирии.

Как сообщает на своем сайте минфин США, сирийские власти в ответ переводят миллионы долларов Корпусу стражей Исламской революции - элитному военно-политическому подразделению Ирана. Далее эти деньги переводятся палестинскому исламистскому движению ХАМАС и военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла".

Введенные Соединенными Штатами санкции запрещают поддерживать сирийский режим Башара Асада, отправлять нефть в контролируемые Асадом порты и финансировать группировки и организации, причастные к терроризму.

"Хезболла" и ХАМАС признаны террористическими организациями в США и ряде других стран.

Как утверждает министерство финансов Соединенных Штатов, его управление по контролю за иностранными активами (ОFAC) установило, что эта схема реализуется через гражданина Сирии Мохаммеда Амера Альшвики и зарегистрированную им в России компанию Global Vision Group.

Именно Альшвики и его компания являются главными исполнителями доставки нефти из Ирана в Сирию и дальнейшего перевода средств в Иран, говорится в пресс-релизе министерства.

В этом процессе, утверждает минфин США, задействован и ряд других российских компаний.


Как работает схема?

Схема, по утверждению минфина США, такова: компания Global Vision Group при содействии государственной российской компании "Промсырьеимпорт" (подведомственной организации минэнерго) отправляет в Сирию груз, полученный от Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), используя ряд судов, некоторые из которых имеют европейскую страховку.

Как указывает OFAC, по меньшей мере с 2014 года суда, везущие иранскую нефть, отключают систему автоматического распознавания судов (AIS), перед тем как приблизиться к сирийским берегам - чтобы скрыть истинный пункт назначения иранской нефти.

OFAC в связи с этим во вторник распространил предупреждение судоходным компаниям об угрозе санкций в случае доставки нефти властям Сирии.

Минфин США назвал поставщиков иранской нефти режиму Асада - это российские компании

Альшвики, по данным OFAC, действует в качестве основного проводника по переводу денежных средств. Правообладатель иллюстрации: TWITTER

Иран, утверждает минфин США, направляет в Россию через Альшвики и его Global Vision Group финансовые средства в помощь сирийским властям.

Для этого Центральный банк Ирана (CBI) осуществляет переводы в московский Мир Бизнес Банк (АО МБ Банк) через зарегистрированную в Иране Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company (Tadbir Kish), которая неоднократно проводила через свои активы эти незаконные денежные переводы.

От Tadbir Kish деньги попадали через Global Vision Group в госкомпанию "Промсырьеимпорт", считает минфин США.

Мир Бизнес Банк является дочерним банком иранского Bank Melli Iran, который в свою очередь является основной финансовой перевалочной базой КСИР; в отношении обоих с 5 ноября 2018 года действует режим санкций США.


Сложная схема

OFAC также приводит и ряд других имен, в частности, верхушку менеджмента иранского центробанка - Расула Саджажа, являющегося директором международного отдела, и Хоссейна Ягхуби, вице-президента банка по международным делам.

Оба они, как утверждает минфин США, оказывали содействие Альшвики в переводе средств.

Называется также имя первого заместителя директора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева, который, как указывает OFAC, тесно сотрудничает с Ягхуби в вопросах координации продажи иранской нефти-сырца властям Сирии.

По этой схеме "Промсырьеимпорт" совместно с Global Vision Group экспортировал миллионы баррелей иранской нефти в Сирию.

В дополнение к вышеприведенной схеме Альшвики действует в качестве основного проводника по переводу денежных средств - миллионов американских долларов. Как уточняет OFAC, они идут иранским союзникам в этом регионе, в частности, ХАМАС и "Хезболле".

Используя Центробанк Сирии, Альшвики координирует перевод средств "Хезболле" с Мухаммедом Касиром, который отвечает в этой организации за переброску оружия, технологий и другой поддержки из Сирии в Ливан, утверждают американские власти.

В отношении Касира также с 15 мая 2018 года введены санкции США.

На вебсайте минфина США опубликовано несколько фотографий, в частности, фото Альшвики в кампании Догаева, Альшвики на фоне кремлевских стен, а также фотокопия письма Альшвики Мохаммеду Касиру о получении 63 млн долларов.

"Сегодня мы противодействуем сложной схеме, которую Иран и Россия использовали, чтобы укрепить режим Асада и собрать средства для злонамеренной деятельности Ирана", - заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

В начале ноября этого года администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения об иранской ядерной программе 2015 года.

Как передает агентство Рейтер, представитель иранского МИДа в среду назвал санкции США бесплодными, нелогичными и неэффективными.

Би-би-си обратилась в российские компании, упоминаемые минфином США, с просьбой о комментарии.

 
 
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Cирийские власти в ответ переводят миллионы долларов Корпусу стражей Исламской революции.
 
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