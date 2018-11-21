ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Откроет ли Россия границу с Беларусью для транзитных туристов?

22.11.2018 07:48 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Почему союзники возводят пограничные барьеры.

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Зачем нужно это соглашение и что оно дает Беларуси?

Политолог Евгений Прейгерман отмечает, что главная задача этого соглашения состоит в том, чтобы виза, выдаваемая в консульских учреждениях Беларуси, признавалась в России как действительная.

— Эта ситуация обострилась в связи с пересечениями границы гражданами третьих стран, в особенности после того, как Беларусь ввела пятидневный, а потом и тридцатидневный безвизовый режим. Россия отреагировала на это дополнительными пунктами контроля на границе, потом переводом внутренних рейсов с Беларусью на международный формат и далее — возникновением дополнительного контроля, — поясняет эксперт.

И теперь граждане третьих стран могут пересекать сухопутную белорусско-российскую границу только в одном-единственном международном пункте пропуска. Это создает дополнительные проблемы. Уже были случаи, когда люди не могут приехать в Россию через Беларусь, даже когда у них есть российская виза.

— Он очень важен для Беларуси, — считает Евгений Прейгерман. — Ведь если граждане третьих стран из Беларуси не могут спокойно поехать в Россию, то это ограничивает наши туристические возможности. Гораздо большее количество людей в мире по понятным причинам хотели бы съездить, скорее, в Россию, нежели в Беларусь. Если человек поставлен в ситуацию, когда он может приехать в Беларусь или Россию, он поедет в Россию. Если у него есть возможность приехать в Беларусь, а потом въехать в Россию, то это создает дополнительные возможности для Беларуси.

Да и водители большегрузов, которые идут через Беларусь, например, поляки или литовцы, в условиях такой неурегулированности не имеют возможности пересечь белорусско-российскую границу.

— Для нас это означает потери по транзиту. В целом ситуация, возникшая после введения пятидневного режима, создает дополнительную нервозность для всех, сам факт принятия этого договора не снимет все вопросы автоматически, но должен быть сделан шаг в эту сторону, — говорит политолог.

Крайний вариант единой визы эксперт называет не самым выгодным для Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему союзники возводят пограничные барьеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер Украины: На международных площадках Беларусь голосует в фарватере российской политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Калiнкавiцкiя навiны
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика