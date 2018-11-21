Откроет ли Россия границу с Беларусью для транзитных туристов?





Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Зачем нужно это соглашение и что оно дает Беларуси?Политолог Евгений Прейгерман отмечает, что главная задача этого соглашения состоит в том, чтобы виза, выдаваемая в консульских учреждениях Беларуси, признавалась в России как действительная.— Эта ситуация обострилась в связи с пересечениями границы гражданами третьих стран, в особенности после того, как Беларусь ввела пятидневный, а потом и тридцатидневный безвизовый режим. Россия отреагировала на это дополнительными пунктами контроля на границе, потом переводом внутренних рейсов с Беларусью на международный формат и далее — возникновением дополнительного контроля, — поясняет эксперт.И теперь граждане третьих стран могут пересекать сухопутную белорусско-российскую границу только в одном-единственном международном пункте пропуска. Это создает дополнительные проблемы. Уже были случаи, когда люди не могут приехать в Россию через Беларусь, даже когда у них есть российская виза.— Он очень важен для Беларуси, — считает Евгений Прейгерман. — Ведь если граждане третьих стран из Беларуси не могут спокойно поехать в Россию, то это ограничивает наши туристические возможности. Гораздо большее количество людей в мире по понятным причинам хотели бы съездить, скорее, в Россию, нежели в Беларусь. Если человек поставлен в ситуацию, когда он может приехать в Беларусь или Россию, он поедет в Россию. Если у него есть возможность приехать в Беларусь, а потом въехать в Россию, то это создает дополнительные возможности для Беларуси.Да и водители большегрузов, которые идут через Беларусь, например, поляки или литовцы, в условиях такой неурегулированности не имеют возможности пересечь белорусско-российскую границу.— Для нас это означает потери по транзиту. В целом ситуация, возникшая после введения пятидневного режима, создает дополнительную нервозность для всех, сам факт принятия этого договора не снимет все вопросы автоматически, но должен быть сделан шаг в эту сторону, — говорит политолог.Крайний вариант единой визы эксперт называет не самым выгодным для Беларуси.