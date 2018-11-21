Летом 2019 года стоит ждать неразберихи во вступительной кампании в вузы

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Отличие баллов за тест по физике при разных методах подсчета. Автор расчетов и графика Александр Сакович. Источник: его страница в ФБ

Что не так с предложенной оценкой знаний на централизованном тестировании, которую хотят ввести в следующем году.Новая методика подсчета баллов, по которой станут оценивать результаты централизованного тестирования в 2019 году, будет вытягивать слабых абитуриентов на более высокие баллы и улучшать статистику общих результатов выпускников школ. Так оценивает нововведение преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов»Как анонсировали представители Республиканского института контроля знаний, в новой системе каждое задание будет оценено в определенный балл в зависимости от сложности, а общий результат успешно пройденных вопросов теста, умноженный на коэффициент, станет итоговым баллом.По оценке эксперта, новая шкала оценки централизованного тестирования необъективна и стимулирует решающих тест набирать больше баллов, справляясь с простыми задачами. Все задания поделены на две части. Предварительно выставлены одинаковые баллы за решение разных по сложности задач.— В части А, например, 18 задач — от примитивных до весьма серьезных. За каждое решенное задание ставится по 1 баллу. А часть Б включает 12 заданий — от средних до очень сложных, близких к олимпиадному уровню. За каждое из них можно получить по 2 балла, — объясняет Евгений Ливянт.Еще больше вопросов вызывает у репетитора нормализующий коэффициент, который призван перевести полученный результат в 100-балльную шкалу.Эксперт уверен, новая система еще более запутанная, чем предыдущая, и не может объективно оценить реальный уровень знаний тех, кто проходит тестирование.— Если бы абитуриента хотели сравнивать не с другими, а с самим собой, то просто каждому заданию было бы присвоено то или иное количество баллов — сложным больше, а легким меньше, чтобы в итоге при решении всех задач получалось 100 баллов. Тогда это была бы простая и понятная система, — подчеркивает Евгений Ливянт.Преподаватель указывает на несколько основных проблем.Меняя метод оценки централизованного тестирования, Министерство образования старается улучшить показатели слабых выпускников. Результаты резко вырастают у тех, кто имеет более низкий уровень знаний.— Мне нередко звонят родители, которые говорят, что я волшебный репетитор, который за два месяца подготовил ничего не знающего ребенка на 50-60 баллов. Но это не так. Если раньше за 5-7 решенных задач из 30 он получил бы до 10 баллов, то сейчас сможет получить 50-60 баллов из 100, — считает Евгений Ливянт.Учитель физикирезультаты теста по физике по старой и новой методике. Если у решивших больше 20 заданий из 30 результаты баллов примерно одинаковые, то у тех, кто справился с 5-15 заданиями, они отличаются в два раза. К примеру, раньше за 11 из 30 решенных задач испытуемый получил бы 30 баллов, а с новой системой оценки все 60. А тот, кто справился с 20 из 30 заданий – всего лишь на 7 баллов больше.— Для тех, кто получал бы от 70 баллов, практически ничего не поменялось. Может быть, даже стало чуть-чуть меньше, — добавляет Евгений Ливянт.То, что менее успевающие выпускники станут получать более высокие баллы, чем раньше, не отрицают и представители Республиканского института контроля знаний. Директор этого учреждения, что вырастут проходные баллы на специальности, где они были невысокими, потому что абитуриенты получат более высокую оценку знаний.Такая мера подсчета баллов позволит скрыть проблемы школьного образования и отвести многочисленные вопросы о том, почему выпускники с хорошими аттестатами получали низкие баллы на тестировании. ЦТ раньше было моментом истины для каждого школьника и для всей системы образования, считает соучредитель центра «100 баллов».— ЦТ как объективного и бесстрастного судью знаний отправили на пенсию. Если раньше школьник понимал, что он может хитрить, обманывать, договариваться с учителем, но на его пути неотвратимо стояло ЦТ, которое показывало результат. Теперь же важней использовать честные и нечестные способы, чтобы получить хорошие оценки в аттестат, — говорит Евгений Ливянт.Получается, на смену бесстрастной оценке за централизованное тестирование придет более высокое значение среднего балла аттестата. А конкуренция при поступлении будет идти между выпускником, который готовился к ЦТ и набрал от 70 баллов, и тем, кто не готовился и получил 60 баллов.Летом 2019 года стоит ждать неразберихи во вступительной кампании. На все специальности, где в последние годы проходные баллы были невысокими, они резко взлетят, и у абитуриентов будет полная дезориентация в шансах на поступление.— Уже много лет абитуриенты приблизительно знали, что им надо выучить и какие примерно баллы будут в том или ином вузе на конкретную специальность. И выпускник мог оценить, где он наберет нужное количество баллов, а где нет. Сейчас он наберет свои 240 баллов, которых в прошлом году хватало, возможно, на то, чтобы пройти на бесплатное обучение на многие специальности, и даже не сможет предположить, где этих баллов будет достаточно для поступлени, − объясняет эксперт.Это не коснется специальностей с традиционно высоким проходным баллом. Но неопределенность затронет немало факультетов с традиционно низким проходным баллом. А при том, что у белорусских абитуриентов есть только одна попытка пройти по конкурсу в вуз, не исключено, что количество не поступивших может оказаться больше, чем в прежние годы.