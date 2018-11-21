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Летом 2019 года стоит ждать неразберихи во вступительной кампании в вузы
Фото носит иллюстративный характер
Что не так с предложенной оценкой знаний на централизованном тестировании, которую хотят ввести в следующем году.
Новая методика подсчета баллов, по которой станут оценивать результаты централизованного тестирования в 2019 году, будет вытягивать слабых абитуриентов на более высокие баллы и улучшать статистику общих результатов выпускников школ. Так оценивает нововведение преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.
Как анонсировали представители Республиканского института контроля знаний, в новой системе каждое задание будет оценено в определенный балл в зависимости от сложности, а общий результат успешно пройденных вопросов теста, умноженный на коэффициент, станет итоговым баллом.
По оценке эксперта, новая шкала оценки централизованного тестирования необъективна и стимулирует решающих тест набирать больше баллов, справляясь с простыми задачами. Все задания поделены на две части. Предварительно выставлены одинаковые баллы за решение разных по сложности задач.
— В части А, например, 18 задач — от примитивных до весьма серьезных. За каждое решенное задание ставится по 1 баллу. А часть Б включает 12 заданий — от средних до очень сложных, близких к олимпиадному уровню. За каждое из них можно получить по 2 балла, — объясняет Евгений Ливянт.
Еще больше вопросов вызывает у репетитора нормализующий коэффициент, который призван перевести полученный результат в 100-балльную шкалу.
Эксперт уверен, новая система еще более запутанная, чем предыдущая, и не может объективно оценить реальный уровень знаний тех, кто проходит тестирование.
— Если бы абитуриента хотели сравнивать не с другими, а с самим собой, то просто каждому заданию было бы присвоено то или иное количество баллов — сложным больше, а легким меньше, чтобы в итоге при решении всех задач получалось 100 баллов. Тогда это была бы простая и понятная система, — подчеркивает Евгений Ливянт.
Преподаватель указывает на несколько основных проблем.
Меняя метод оценки централизованного тестирования, Министерство образования старается улучшить показатели слабых выпускников. Результаты резко вырастают у тех, кто имеет более низкий уровень знаний.
— Мне нередко звонят родители, которые говорят, что я волшебный репетитор, который за два месяца подготовил ничего не знающего ребенка на 50-60 баллов. Но это не так. Если раньше за 5-7 решенных задач из 30 он получил бы до 10 баллов, то сейчас сможет получить 50-60 баллов из 100, — считает Евгений Ливянт.
Учитель физики Александр Сакович
Отличие баллов за тест по физике при разных методах подсчета. Автор расчетов и графика Александр Сакович. Источник: его
— Для тех, кто получал бы от 70 баллов, практически ничего не поменялось. Может быть, даже стало чуть-чуть меньше, — добавляет Евгений Ливянт.
То, что менее успевающие выпускники станут получать более высокие баллы, чем раньше, не отрицают и представители Республиканского института контроля знаний. Директор этого учреждения
Такая мера подсчета баллов позволит скрыть проблемы школьного образования и отвести многочисленные вопросы о том, почему выпускники с хорошими аттестатами получали низкие баллы на тестировании. ЦТ раньше было моментом истины для каждого школьника и для всей системы образования, считает соучредитель центра «100 баллов».
— ЦТ как объективного и бесстрастного судью знаний отправили на пенсию. Если раньше школьник понимал, что он может хитрить, обманывать, договариваться с учителем, но на его пути неотвратимо стояло ЦТ, которое показывало результат. Теперь же важней использовать честные и нечестные способы, чтобы получить хорошие оценки в аттестат, — говорит Евгений Ливянт.
Получается, на смену бесстрастной оценке за централизованное тестирование придет более высокое значение среднего балла аттестата. А конкуренция при поступлении будет идти между выпускником, который готовился к ЦТ и набрал от 70 баллов, и тем, кто не готовился и получил 60 баллов.
Летом 2019 года стоит ждать неразберихи во вступительной кампании. На все специальности, где в последние годы проходные баллы были невысокими, они резко взлетят, и у абитуриентов будет полная дезориентация в шансах на поступление.
— Уже много лет абитуриенты приблизительно знали, что им надо выучить и какие примерно баллы будут в том или ином вузе на конкретную специальность. И выпускник мог оценить, где он наберет нужное количество баллов, а где нет. Сейчас он наберет свои 240 баллов, которых в прошлом году хватало, возможно, на то, чтобы пройти на бесплатное обучение на многие специальности, и даже не сможет предположить, где этих баллов будет достаточно для поступлени, − объясняет эксперт.
Это не коснется специальностей с традиционно высоким проходным баллом. Но неопределенность затронет немало факультетов с традиционно низким проходным баллом. А при том, что у белорусских абитуриентов есть только одна попытка пройти по конкурсу в вуз, не исключено, что количество не поступивших может оказаться больше, чем в прежние годы.
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Как чиновники решили улучшить показатели слабых выпускников.
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