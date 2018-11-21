Consumer Reports назвало худшие автомобили года

Издание Американского союза потребителей Consumer Reports составило список автомобилей 2018 года выпуска, которые эксперты посчитали худшими на рынке. Оценивались надежность, технические характеристики, эксплуатационные качества и удовлетворенность покупателей.

Худшим по результатам дорожных испытаний признан Mitsubishi Mirage. Среди его достоинств специалисты отметили низкую цену, экономичность и практичный салон. Однако плюсы перекрываются низким качеством материалов отделки, шумность, маломощность силового агрегата, проблемы с тормозной системой.

Пикап Ram 3500 эксперты назвали самым ненадежным среди новинок. Они выявили проблемы с рулевым управлением, топливной системой, подвеской и системой охлаждения.

Менее всего удовлетворены приобретением оказались владельцы нового Mercedes GLA-класса. Только 44% обладателей кроссовера считают его покупку удачной мыслью. Они не довольны его стоимостью, которую посчитали неоправданной, исходя из его эксплуатационных качеств, недостаточно комфортной подвеской и ограниченной обзорностью.

Полноразмерный внедорожник Nissan Armada получил титул самого "прожорливого". В среднем расход топлива этим автомобилем составил 17 литров на 100 км. Вместе с тем, эксперты отметили его практичный и роскошный интерьер.

Chevrolet Silverado обвинили в недостаточном уровне безопасности. По оценке Consumer Reports он непредсказуемо и даже опасно ведет себя при перестроениях и резких поворотах, а также на мокром асфальте.

Меньше всего удовольствия от вождения, уверяет издание, получают те, кто находится за рулем Fiesta ST. Главная претензия - к подвеске.

Худшим же автомобилем уходящего года специалисты назвали FIAT 500L. Из плюсов названы просторный, учитывая, что это компактвэн, салон, хорошая экономичность, а также обзорность. Из минусов - неудобные сиденья, жесткость хода, низкие баллы в краш-тесте на фронтальное столкновение и в дорожных испытаниях.