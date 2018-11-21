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«Минчанки» впервые выступили в основном раунде Лиги чемпионов

22.11.2018 09:00 — Разное | Ежедневник  
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«Минчанки» впервые выступили в основном раунде Лиги чемпионов

фото: sb.by

Выездная игра белорусских волейболисток оказалась неудачной.

21 ноября команда Беларуси проиграла в первом туре Лиги чемпионов со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 18:25). У белорусок был серьезный соперник - 20-кратный чемпион Франции и двукратный (2002, 2003) победитель Лиги чемпионов – французский «Канн», пишет TUT.BY.

В игре не смогли принять участие две травмированные спортсменки из числа основных игроков - нападающая Анна Гришкевич и пасующая Ольга Пальчевская, что повлияло на ход игры.

Следующая встреча в групповой стадии Лиги чемпионов пройдет на домашней площадке. «Минчанкам» предстоит сыграть с итальянской "Новарой" 18 декабря.

Еще одним соперником белорусок по группе «С» в Лиге чемпионов будет клуб из Польши. Встреча команд «Минчанка» и «Лодзь» пройдет во второй половине января в Польше.

А в ноябре нашей команде еще предстоит сыграть с «Ленинградкой». Игра с санкт-петербургской командой пройдет 25 ноября во Дворце спорта «Уручье». Это будет первый домашний поединок в российской суперлиге.

 
 
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Выездная игра белорусских волейболисток оказалась неудачной.
 
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