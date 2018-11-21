Декрет №3: Если у человека действительно трудное положение, ему обязательно пойдут навстречу





В рамках реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», в районе продолжает работу постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения.

Как сообщил председатель районной комиссии Виктор Замостик, основными задачами комиссии является: оказание трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве; информирование граждан о том, что сведения о них содержатся в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике; формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат; ориентация граждан на осуществление легальной деятельности.

Трудоспособные граждане имеют право обратиться в комиссию с заявлением о принятии решения о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Комиссия обеспечивает всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии.

В ходе проведения заседаний комиссии разработаны и утверждены график работы постоянно действующей комиссии по координации работы

по содействию занятости населения на 2018 год и график проведения заседаний постоянно действующей комиссии в 2018 году.

Информация о работе комиссии размещена на официальном сайте Калинковичского районного исполнительного комитета в разделе «Содействие занятости населения».

C целью стабилизации ситуации на рынке труда, а так же создания новых рабочих мест, за 10 месяцев текущего года 14 безработным гражданам района оказано содействие в открытии предпринимательской, ремесленной деятельности, с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий (11 БПМ). Эти граждане открыли собственное дело и организовали выполнение таких видов деятельности, как отделочные работы, розничная торговля, услуги автомобильного и грузового транспорта и т.д.

Создано и одно рабочее место, на которое трудоустроен безработный инвалид, в рамках мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности.

К категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите, относятся и выпускники высших, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, по причине отсутствия у них опыта работы. С целью приобретения опыта практической работы по полученной специальности для безработной молодежи, повышения ее конкурентоспособности на рынке труда, 4 нанимателя в районе создали 4 рабочих места, на которые трудоустроены безработные из числа молодежи.

Гражданам, не занятым в экономике, в ходе работы смотровых комиссий предоставляется информация (памятка) о мерах оказания возможного содействия в трудоустройстве, а также информация о возможности ознакомиться с актуальными вакансиями, заявленными нанимателями в управление по труду, занятости и социальной защите, как нашего района, так и по республике на Портале государственной службы занятости посредством сети Интернет по адресу: http:gsz.gov.by.

Для граждан, в том числе и на территории сельсоветов, нуждающихся в трудоустройстве, ежемесячно проводятся «Ярмарки вакансий», предлагается не только трудоустройство, но и другие меры содействия занятости (профессиональное обучение, оплачиваемые общественные работы, организация самозанятости, осуществление предоставления услуг населению без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

Право граждан на выбор места работы реализуется посредством как прямого обращения к нанимателю, так и путем получения содействия в трудоустройстве в управлении по труду, занятости и социальной защите (подбор подходящей работы, переобучение, оказание помощи при переезде в иную местность, содействие в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности и другое).

Так, за 10 месяцев текущего года в управление за содействием в трудоустройстве обратилось 1912 человек, из них 1083 были зарегистрированы безработными. Трудоустроено 1237 человек.

На сегодняшний день удалось переломить негативные тенденции роста уровня регистрируемой безработицы.

Если на начало года нанимателями района для трудоустройства граждан было заявлено 284 вакансии (на учете состояло 169 безработных), то на 1 ноября 2018 г. — 589 вакансий (134 безработных), что позволило обеспечить работой большее количество зарегистрированных граждан.

Уже сегодня можно говорить о социальном эффекте, который несет в себе Декрет №3. Многие люди, которые не имели легального дохода в 2018 году, пересмотрели свой правовой статус и официально оформили трудовую деятельность.

Те, кто в состоянии изготовить что-то своими руками, зарегистрировались в качестве ремесленников.

Те, у кого не возделывались приусадебные участки, пришли к выводу, что они не должны пустовать, и стали обрабатывать землю, производить сельхозпродукцию.

В большинстве случаев люди поняли, что обращение в управление по труду и социальной защите за предоставлением рабочего места – не пустая формальность, а возможность определиться с поиском работы.

Сам факт, что люди задумались над вопросом, насколько они участвуют в финансировании государственных расходов, уже является положительным моментом.

Жизнь еще раз подтвердила: сколько людей – столько судеб. И у каждого свои причины, очень часто объективные, которые не позволили участвовать в финансировании государственных расходов. А если у человека действительно трудное положение, ему обязательно пойдут навстречу. В каждой конкретной ситуации члены комиссии разбираются индивидуально, детально вникают в суть вопроса, учитывают аспекты, чтобы принятое решение было максимально объективным.

При наличии вопросов по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, трудная жизненная ситуация и др.) необходимо обращаться в районную постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

По вопросам, связанным с работой комиссии прием граждан осуществляют:

Замостик Виктор Иванович — председатель комиссии, он же председатель районного Совета депутатов (дни приема — первая, третья и пятая среда каждого месяца с 8.00 до 13.00, предварительная запись по телефону 31725, г. Калинковичи, пл.Ленина,1, каб. № 31);

Авраменко Людмила Васильевна – секретарь комиссии, она же главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома (г. Калинковичи, пл. Ленина,2, каб.№5, тел. 31745; 43701, понедельник — пятница с 8.30 до 17.30 (обед 13.00-14.00), суббота, воскресенье – выходной).

Заседания постоянно действующей комиссии проводятся ежемесячно в первую и третью среду в 14.00 по адресу: г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, каб. №31.

Василий НЕВМЕРЖИЦКИЙ.