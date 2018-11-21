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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 22 ноября 2018 года
22.11.2018 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
22.11.2018:
22.11.2018 - 07:30-19:30 - Р-83, Каменецкий р-н - 42+150 - 90/70
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 22.11.2018: 22.11.2018 - 07:30-19:30 - Р-83, Каменецкий р-н - 42+150 - 90/70 07:30-13:30 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 - 60 13:30-19:30 - г....
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