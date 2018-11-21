Пожилой мужчина на переходе был сбит водителем на «Мазда-3»

21.11.2018 года около 08:10 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 39-летний житель г.Бреста управлял автомобилем «Мазда-3» и двигался по ул.Дубровской г.Бреста, в направлении от автодороги М1(Е30) к ул.Белорусской. На перекрестке с ул.Сосновой водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 66-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ "Брестская городская больница СМП". Проводится проверка.