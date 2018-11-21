В Серебрянке жильцы собрали деньги, но так и не смогли построить парковку из-за спора двух соседей

Жалобы, ругань и даже потасовка — до этого дошли жильцы многоквартирного дома в столичной Серебрянке из-за гостевой парковки, которую собирались строить за свои же деньги в собственном дворе. Один из соседей решил, что инициативный жилец будет сдавать места на стоянке за деньги. Другой — уверяет, что просто хотел сделать парковку быстрее и дешевле. В итоге из-за спора двух инициативных жильцов, дом пока так и остался без места для машин.





«А вдруг сосед соберет деньги, а парковку не построит?»

Найти место для машины во дворе спального микрорайона всегда трудно. Автомобилисты отвоевывают землю у безколесных соседей: паркуют авто на тротуарах, заезжают на бордюры, зеленую зону, детские и спортивные площадки.

— В нашем дворе дома № 98 по проспекту Рокоссовского ситуация была такая же: водители ставили машины на зеленой зоне, между деревьями, там, где установлены сушилки для белья, — рассказал житель микрорайона Серебрянка Александр Липский.

В конце 2017 года жильцы задумали за личные средства организовать открытую гостевую стоянку. Инициативная группа соседей собирала подписи желающих поучаствовать в строительстве. Весной 2018 года состоялось первое собрание жильцов. Инициатором его проведения выступил сосед семьи Липских — Андрей Романюк.





— Он нам объявляет: кто хочет парковочное место, сдает мне по 350 рублей. Мы уберем детскую площадку, сушилки для белья, деревья и построим на этом месте стоянку, — вспоминает Александр. Сам он тут же насторожился: законно ли убирать детскую площадку, почему организацией строительства и сбором денег занимается частное лицо, откуда именно такая стоимость работ, если в средняя цена по Минску — не меньше тысячи долларов? Однако инициативный сосед заверил: «Мы все сделаем, договоримся».

— Сдавать деньги соседу я не хотел, а вдруг он не выполнит свои обязательства, чем я докажу, что сдавал деньги и как их верну обратно? — недоумевает парень. — В соседних дворах, например, есть маленькие парковки, построенные за средства жильцов. Но сбором денег, проектированием и строительством занималось ЖЭУ № 2 Ленинского района. Почему нам было не пойти по такому пути?

Кроме всего прочего, Липский опасался: вдруг сосед построит парковку за деньги жильцов, а потом оформит все на себя и будет сдавать парковочные места в аренду?





Правда, соседи эти опасения не разделили и в тот же день начали сдавать деньги инициативному жильцу. Семья Липских же отправилась в местное ЖКХ и администрацию Ленинского района. Там разъяснили: исполком выдал коммунальникам разрешение на организацию парковки во дворе дома № 98, а коммунальники передали эти обязанности представителю дома, выбранному жильцами, — Андрею Романюку.

Липский заявил, что и сам готов быть представителем жильцов, но выступает за то, чтобы всем занималось ЖКХ: «Я против того, чтобы пилили деревья, сносили детскую площадку — надо же детям где-то играть».





Поддержали Александра Липского 18 соседей, остальные остались на стороне Андрея Романюка. Чиновники же посоветовали жильцам уладить вопрос между собой.

«Парковка уже могла бы быть…»

Не найдя поддержки, Александр начал бороться с соседями-нарушителями: если видел, как кто-то заезжает на зеленую зону или бордюр, вызывал ГАИ.

— Обижаются на нас теперь некоторые соседи, не разговаривают. А за что? Хотим, чтобы никто обманутым не остался и порядок во дворе был. Романюк и вовсе как-то набросился на меня с кулаками, когда я ГАИ на его машину вызвал, — говорит парень. — Зато я добился, чтобы коммунальники поставили во дворе желтые полусферы — теперь на площадку машины заехать не могут.

Параллельно Липский начал писать письма в разные инстанции: администрацию президента, исполкомы и прокуратуры района и города, милицию, комитеты госконтроля и архитектуры и строительства, налоговую инспекцию.

— Просил разобраться, насколько законно выданное решение, правомерно ли действует мой сосед?

Ответы Липского не устраивали: по его словам, это были отписки, коммунальники же сообщили, что могут построить гостевую парковку, но стоимость ее не устроила жителей дома.

У второй стороны конфликта дела некоторое время шли успешнее: ЖКХ заключило договор с ипэшником на проведение проектных работ под парковку, но через какое-то время работы из-за разногласий соседей прекратили.

А недавно Липскому пришло письмо из прокуратуры Минска — Мингорисполкому выдали предписание отменить разрешение исполкома Ленинского района на строительство парковки.





Пока, правда, разрешение на строительство парковки не отменили.

— Парковка уже была бы давно построена, но из-за писем, которые вы рассылали, ее еще нет, — сообщил глава администрации Ленинского района Петр Шостак, когда Александр отправился к нему на личный прием. — Конечно, этой работой могло бы заняться ЖКХ, но из практики, когда этим занимается жилец дома, все происходит более оперативно. Поэтому этими делами в вашем дворе занимается уполномоченный от жильцов — Романюк.

По словам чиновника, организация придомовой парковки сейчас находится на стадии оформления предпроектной документации, готов даже предварительный план стоянки.

— Сносить детскую площадку не потребуется. Сама парковка будет без каких-либо ограничений — это значит, что платить деньги за постановку авто на хранение там не нужно, — пояснил Шостак.



Такие таблички установлены в Серебрянке возле парковок, которые строились за средства жильцов

«Никаких запоров и сторожей на парковке не планировалось»

Не понимает своего соседа Александра Липского координатор от жильцов — Андрей Романюк. Мужчина рассказал AUTO.TUT.BY свою версию истории с парковкой.

— Все соседи долго думали, что делать с нашим двором. Кто-то предлагал площадку засыпать, чтобы удобно было машины ставить. А я предложил: давайте письмо в исполком напишем, потом сам его и написал, — вспоминает Андрей. — Вскоре пришел ответ, в котором сообщалось, что построить парковку за средства жильцов дома можно.

Как и что делать, Андрей Романюк узнал в своем ЖКХ, а потом рассказал людям.

— Сказал, что лучше всем заниматься самим — если через ЖКХ, то это намного дороже выйдет. А соседи попросили: давай, ты и занимайся, а мы поможем.

Андрей Романюк проконсультировался с коммунальниками, начал собирать документы и искать подрядчиков. Планировали, что стоянка будет в виде заасфальтированной площадки, без запирающих устройств и сторожа. Хотели установить табличку, как в соседних домах, информирующую, что парковка построена за средства жильцов — чтобы там не парковали чужие авто.

— Но когда зашла речь о сборе денег Александр Липский предложил организовать товарищество, где он был бы главным. А потом соседи перестали его слушать, Александр начал угрожать: делаем товарищество или машину тут никто не поставит. Я даже еще раз уточнил в ЖКХ, все ли я правильно делаю.

Из-за жалоб соседа Андрея Романюка уже не раз вызывали в разные ведомства. А после того, как строительство приостановилось, координатор раздал собранные деньги жильцам обратно.

— На то время у меня был уже заключен договор на геодезию, он был выполнен. Я объяснил исполнителю ситуацию и он вернул мне часть денег. Так как все деньги людям я раздал, пришлось из своего кармана этот договор оплачивать, хотя многие соседи скинулись и принесли мне по 5−10 рублей.

Андрей и его сторонники тоже сходили на прием в администрацию Ленинского района. Там нас заверили, что разрешение на парковку есть, его никто не отменял, так что жильцы снова намерены искать подрядчика и продолжать строительство.