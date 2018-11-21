Главным символом наступающего года в Гродно станет поросенок Ляля. Традиция выбирать живой талисман сложилась в Гродно относительно недавно, но уже стала обязательной частью праздника. Ведь питомцы гродненского зоопарка не просто носят этот почетный титул, но и имеют при этом определенные обязательства. В разные годы петух Петрович, собака Вейса и другие символы наступающего года становились героями, а то и хозяевами городских праздников. Детвора встречалась с ними под главной елкой, а взрослые с удовольствием делали снимки на память.

Прелестная свинья. Конечно, на первый взгляд это словосочетание звучит абсурдно, но только не в случае с поросенком Лялей. Она родилась, чтобы стать знаменитой, это чувствуется и по породе, и по поведению. И именно поэтому Ляля станет главным символом Нового года в Гродно. Восходящая звезда города относительно молода, и к бою курантов отметит лишь полгода со дня своего рождения. Между тем, она уже вызывает искреннюю симпатию, как у посетителей, так и у сотрудников зоопарка, благодаря дружелюбному нраву и кротости.





МАРИЯ ТУКАЙ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА:

– Вьетнамская вислобрюхая свинья – это подвид домашних свиней. У этих свиней достаточно интересный внешний вид. У них короткие ноги, огромное брюхо, которое провисает. У этих свиней достаточно легкий характер, поэтому они легко приручаются и даже поддаются дрессировке, поэтому некоторое народы используют их в качестве сторожевых животных.





Традиция выбирать живые талисманы сложилась в Гродно относительно недавно, но уже полюбилась, как горожанам, так и многочисленным туристам, которые приезжают к нам на праздники. Тем более, что для того, чтобы познакомится и сфотографироваться с символом наступающего года, идти в зоопарк вовсе не обязательно. Уже не первый год питомцы зоологического сада приходят в дни праздника на главную елку города. Сейчас лайка Веста днем прогуливается по вольеру, а ночами исправно сторожит территорию. А вот год назад она уже вовсю репетировала новогоднее представление. Ведь именно она – живой талисман этого года в Гродно. Своя минута славы была и у петуха Петровича, который успешно дебютировал в качестве символа года несколько лет назад.

ОЛЕГ ЖДАНКИН, ДИРЕКТОР ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА:

– Сотрудники зоопарка подбирают как раз таких животных, которые охотно контактируют с людьми. Мы стараемся, чтобы это не было затруднительным положением для животного. А наоборот, чтобы животное чувствовало себя комфортно, поэтому и животные выбираем именно такие.

Сегодня в коллекции Гродненского зоопарка есть живые талисманы практически для каждого года: козы, змеи, собаки и лошади. Исключение составляет лишь год дракона, который по восточному календарю наступит в 2024 году. Впрочем, чтобы не нарушать традицию, в зоологическом саду уже сейчас нашли замену мифологическому символу. Вероятнее всего роль дракона через шесть лет исполнит игуана или варан. Ну а пока, к своему звёздному часу готовится вьетнамская свинья Ляля.





ОЛЕГ ЖДАНКИН, ДИРЕКТОР ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА:

– Это будет участник всех мероприятий, связанных с рождественскими и новогодними мероприятиями. Не могу сказать, будет ли она участвовать в мероприятиях на Советской площади, на площади Ленина. Мы там традиционно будем, но будет ли поросенок, мы не знаем, какие будут температурные условия. Если будут хорошие температурные условия, мы дадим возможность нашим горожанам пообщаться с этим талисманом и в этот раз.

Будет ли снег и мороз на Новый год, сейчас не берутся прогнозировать даже синоптики, ведь до праздника остается еще больше месяца. А между тем, зоологические знатоки погоды уже погрузились в зимнюю спячку, отгородившись от посетителей табличкой «Медведи спят, до весны не беспокоить».