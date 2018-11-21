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«Кина не будет». В Минске не покажут российский фильм про Крымский мост

22.11.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Ни частные, ни государственные кинотеатры Беларуси не захотели показывать в белорусских кинотеатрах российский фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Об этом сообщили в ЗАО «БелИнФильм», которое является официальным представительством в Минске прокатчика картины, компании «Централ Партнершип».


На странице «Крымского моста» на «Кинопоиске» он получил лишь 2,33 балла из 10 возможных. В целом фильм получил резко негативные отзывы зрителей и кинокритиков. 


 
Теги: Минск
 
 
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Ни частные, ни государственные кинотеатры Беларуси не захотели показывать в белорусских кинотеатрах российский фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с...
 
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