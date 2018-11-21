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«Некоторыми нашими историками должен заниматься КГБ». Кравцевич отвечает Марзалюку

22.11.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Предложения историка Игоря Марзалюка по формированию патриотических отношений к Отечеству Александр Кравцевич называет «болтовней».


Доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в тексте «Как построить цитадель правды», опубликованном в газете «СБ. Беларусь сегодня», заявил, что «изучение отечественной истории является одним из главных приоритетов государственной политики и предложил ввести в белорусских университетах курс «История государственности».

Также Марзалюк предлагает провести Конгресс белорусских историков – с привлечением важнейших исследователей нашей страны.

По мнению Алеся Кравцевича, эти идеи правильны, но реализовать их в сегодняшней Беларуси невозможно, так как в основе консенсуса белорусских историков должен быть национальный интерес нашего народа, а в белорусских учебных заведениях работают специалисты, взгляды которых с этим национальным интересом не совпадают.

«В Германии запрещено критиковать Гитлера – это уголовно наказуемо. В Гродненском университете может быть так, что профессор работает 40 лет, ест белорусский хлеб и выступает против белорусской государственности в истории. Так не должно быть. Им должен заниматься КГБ – за деятельность против белорусского государства, – заявляет Кравцевич. –Такое невозможно представить себе в Литве, в Украине, в Польше: там есть консенсус – национальный интерес. А у нас часть официозных историков работает с точки зрения интересов другого народа – России. Это недопустимо. Это должно останавливаться даже уголовным преследованием.

Причину появления текста Марзалюка Кравцевич видит в том, что официозные историки начинают проигрывать независимым ученым.


Собеседник «Белсата» признается, что на предложение со стороны государства принять участие в разработке общей концепции белорусской истории он бы согласился.

«Беларусь – наша страна. Эта власть обязана на нас работать, – заявляет Кравцевич. – Если благодаря этим соглашениям мне удастся вынудить напечатать действительно белорусский учебник, если удастся поставить памятник Костюшко или Калиновскому, если удастся убрать памятник Калинину – я на это пойду».


 
 
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Предложения историка Игоря Марзалюка по формированию патриотических отношений к Отечеству Александр Кравцевич называет «болтовней».
 
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