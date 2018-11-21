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В минском приходе сократили Литургию по-белорусски. Верующие просят поддержки

22.11.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Верующие православного прихода Святого Михаила в минском микрорайоне Сухарево, где традиционно служилась Божественная литургия по-белорусски, сообщили о количественное сокращение таких служб.


Фото Наша нива

Члены приходского хора обратились по этому поводу с протестным письмом к митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, Патриаршему Экзарху всея Беларуси, которое просят подписать всех верующих, небезразличных к использованию в Православной Церкви белорусского языка. Полностью письмо можно увидеть на странице в фейсбуке одной из его авторов, Натальи Гаркович.

В письме говорится:
«К Вам обращается группа певчих и православные верующие, которые с 8 марта 2015 года собираются ежемесячно по воскресеньям на белорусскоязычную Литургию в приходе в честь святого Архангела Михаила в микрорайоне Сухарево города Минска.

Получив Ваше архиерейском благословение на проведение таких служб, мы в течение трех с половиной лет раз в месяц встречались с радостью вознести благодарность и хвалу Господу и помолиться во время литургии на белорусском языке в воскресенье, Господень день, который, по завету, мы призваны чтить и посвящать Богу . Надо отметить уникальность белорусскоязычной Литургии на Свято-Михайловском приходе, состоявшую в том, что она проходила в главный богослужебный день –  воскресенье, и в основные праздники, приходящиеся на выходной день – Пасху и Рождество Христово, в то время как в других приходах такие Литургии празднуются в другие дни недели, и, чаще всего, с началом а 6-30 утра, что осложняет участие в ней для тех, кто учится, работает или живет далеко от храма. Востребованность таких служений была довольно высокой, о чем свидетельствует следующий факт: в праздновании обычных воскресных служений по-белорусски принимали участие как минимум полсотни верующих, и число участников постоянно росло, к числу певчих присоединялись новые люди.

 За это время мы вместе со своими семьями, а также братьями и сестрами во Христе отпраздновали четыре Пасхи и три Рождества, участвуя в Таинствах Тела и Крови Христовой во время Литургии на родном языке в эти большие праздники. Служил Литургию, как правило, иерей Александр Шрамко.

С августа 2018 года на приходе св. Архангела Михаила по инициативе настоятеля, протоиерея Игоря Галакава, Литургию на белорусском языке к нашей радости стали служить и другие священники.

При планировании очередной Литургии на ноябрь, декабрь и Рождество мы в обычном порядке обратились к ответственному за составление расписания богослужений на приходе священнику – иер. Димитрию Маркину, который сообщил, что Литургии на белорусском языке на праздник Рождества, как это было три года подряд, не планируется, а количество белорусскоязычных служений сокращается, Литургии будут праздноваться только один раз в три месяца, на что настоятель Игорь Галков имеет от Вашего Высокопреосвященства письменное разрешение.

Мы обратились к настоятелю прот. Игоря Галкову, и в телефонном разговоре он подтвердил нам, что на праздник Рождества, а также в ближайшие месяцы белорусскоязычной Литургии не планируется, кроме возможной в будни рабочий день в течение периода святок. Настоятель объяснил это сложностями с организацией таких служб и перегруженностью клириков, а также сослался на то, что от Вашего Высокопреосвященства имеет определенные письменные указания по беларусскоязычным службам, содержание таких указаний он не пояснил, отослав нас к благочинному второго Минской округа прот. Игорю Коростылеву.

Во время телефонного разговора с прот. Игорем Коррстылевым мы объяснили сложности, возникшие с белорусскоязычными богослужениями на приходе св. Архангела Михаила. Прот. Игорь с сочувствием отнесся к проблеме, но со своей стороны не смог предложить нам соответствующего выхода, поскольку на приходе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» нет подходящих условий для служения дополнительной воскресной Литургии, нам была предложена возможных служить белорусскоязычную службу по субботам.

В связи с этой ситуацией мы обращаемся к Вам, нашему архипастырю, так как многие верующие привыкли к этой воскресной службы, ждут ее, регулярно приходят помолиться в воскресенье на белорусском языке, исповедаться и принять Причастие.

Поэтому просим помочь нам найти подходящее место в городе Минске, – чтобы верующие успевали и имели возможность доехать раз в месяц на воскресную белорусскоязычную службу. Мы разговаривали с несколькими минскими священниками, которые уже имеют опыт служения по-белорусски, и которые с радостью хотели бы проводить подобные службы, если на это будет благословение Вашего Высокопреосвященства.

Во Христе, как сказал Апостол Павел, нет, нет ни иудея, ни эллина, поэтому обращаемся к вам, чтобы дело святых Кирилла и Мефодия продолжала свое красивое мирное действие в народе белорусском».


Уже после того, как часть подписей была передана в епархиальное управление, Наталья Гаркович разговоривала с митрополитом Павлом, который уклонился от прямого решения вопроса, сославшись на малое количество верующих, посещающих службу по-белорусски. Одновременно глава БПЦ пообещал подойти к решению вопроса более плотно в самое ближайшее время.


 
Теги: Минск
 
 
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Верующие православного прихода Святого Михаила в минском микрорайоне Сухарево, где традиционно служилась Божественная литургия по-белорусски, сообщили о...
 
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