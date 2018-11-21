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В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка
В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка Т-34. С 1943 года они находились в болоте, поэтому хорошо сохранились.
Фото: БЕЛТА
Как информирует
Сейчас находка размещена в Станьково в Дзержинском районе на территории экспозиции боевой техники и тяжёлого вооружения музея истории Великой Отечественной войны.
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В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка Т-34. С 1943 года они находились в болоте, поэтому хорошо сохранились.
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