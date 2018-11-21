В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка

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Как информирует, место подсказал волонтёр. Приборы показали, что на глубине 3-5 метров есть металл. Раскопки в течение двух дней проводила поисковая группа Белорусского госмузея истории Великой Отечественной войны и объединение "Память Отечества". Были подняты из-под земли гусеницы танка, другие фрагменты. А вот боекомплекта не было. Предполагается, что после того, как танк завяз в болоте, его взорвали.