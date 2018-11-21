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В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка

22.11.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка Т-34. С 1943 года они находились в болоте, поэтому хорошо сохранились.


Фото: БЕЛТА

Как информирует  БЕЛТА, место подсказал волонтёр. Приборы показали, что на глубине 3-5 метров есть металл. Раскопки в течение двух дней проводила поисковая группа Белорусского госмузея истории Великой Отечественной войны и объединение "Память Отечества". Были подняты из-под земли гусеницы танка, другие фрагменты. А вот боекомплекта не было. Предполагается, что после того, как танк завяз в болоте, его взорвали.

Сейчас находка размещена в Станьково в Дзержинском районе на территории экспозиции боевой техники и тяжёлого вооружения музея истории Великой Отечественной войны.


 
 
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В Ветковском районе нашли фрагменты советского танка Т-34. С 1943 года они находились в болоте, поэтому хорошо сохранились.
 
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