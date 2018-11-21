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Названы самые прогрессивные города мира

22.11.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Самым технологичным мегаполисом мира признан Сан-Франциско.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует исследование, подготовленное экспертами компании Knight Frank.

Аналитики определили 15 лучших городов мира 2018 года с точки зрения развития передовых технологий, составив рейтинг Tech City Index («Индекс техгородов»). Самым прогрессивным мегаполисом оказался Сан-Франциско (США), на втором месте - Лондон (Великобритания), на третьем - Сингапур. В топ-5 также попали Нью-Йорк и Бостон.

Оставшиеся строчки рейтинга достались (в порядке убывания по уровню развития технологий) Лос-Анджелесу, Амстердаму, Токио, Цюриху, Сеулу, Берлину, Парижу, Стокгольму, Сиднею и Торонто. Таким образом, в список вошли пять городов Северной Америки, пять городов Европы, три - Азии и один австралийский. Российские города в рейтинг не попали.


Как отмечается в исследовании, мегаполисы оценивались по шести ключевым параметрам: это образовательные объекты, человеческий капитал, способность города постоянно продвигать и развивать новые предприятия (стартапы), влияние технологий на экономический рост города, способность к инновациям, инфраструктура smart city («умного города») - степень охвата и использования технологий городом.

По мнению аналитиков Knight Frank, в ближайшие пять лет вышеперечисленные города будут пользоваться особой популярностью среди технологических компаний и молодых специалистов.




 
 
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Самым технологичным мегаполисом мира признан Сан-Франциско.
 
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