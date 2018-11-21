Названы самые прогрессивные города мира





передае т Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует исследование, подготовленное экспертами компании Knight Frank. Какт Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствует исследование, подготовленное экспертами компании Knight Frank.





Аналитики определили 15 лучших городов мира 2018 года с точки зрения развития передовых технологий, составив рейтинг Tech City Index («Индекс техгородов»). Самым прогрессивным мегаполисом оказался Сан-Франциско (США), на втором месте - Лондон (Великобритания), на третьем - Сингапур. В топ-5 также попали Нью-Йорк и Бостон.





Оставшиеся строчки рейтинга достались (в порядке убывания по уровню развития технологий) Лос-Анджелесу, Амстердаму, Токио, Цюриху, Сеулу, Берлину, Парижу, Стокгольму, Сиднею и Торонто. Таким образом, в список вошли пять городов Северной Америки, пять городов Европы, три - Азии и один австралийский. Российские города в рейтинг не попали.









Как отмечается в исследовании, мегаполисы оценивались по шести ключевым параметрам: это образовательные объекты, человеческий капитал, способность города постоянно продвигать и развивать новые предприятия (стартапы), влияние технологий на экономический рост города, способность к инновациям, инфраструктура smart city («умного города») - степень охвата и использования технологий городом.





По мнению аналитиков Knight Frank, в ближайшие пять лет вышеперечисленные города будут пользоваться особой популярностью среди технологических компаний и молодых специалистов.











