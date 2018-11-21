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«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.
Об этом
Такое соглашение было заключено во время оформления перехода бразильского полузащитника Коутиньо из английского клуба в каталонский.
Согласно документу, «сине-гранатовые» не имеют права вести переговоры относительно трансферов игроков клуба до 2021 года.
Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018-го. Каталонцы потратили на трансфер бразильца 120 миллионов евро.
С 2010 года в «Барселону» перешли три игрока «мерсисайдцев».
Это аргентинский хавбек Хавьер Маскерано, нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и Коутиньо.
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Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов.
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