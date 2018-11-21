«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов





передае т Oxu.Az со ссылкой на AS. Об этомт Oxu.Az со ссылкой на AS.





Такое соглашение было заключено во время оформления перехода бразильского полузащитника Коутиньо из английского клуба в каталонский.





Согласно документу, «сине-гранатовые» не имеют права вести переговоры относительно трансферов игроков клуба до 2021 года.





Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018-го. Каталонцы потратили на трансфер бразильца 120 миллионов евро.





С 2010 года в «Барселону» перешли три игрока «мерсисайдцев».









Это аргентинский хавбек Хавьер Маскерано, нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и Коутиньо.



