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Опубликовано последнее интервью Шумахера

22.11.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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На сайте семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера было опубликовано последнее видеоинтервью, которое он дал перед тем, как получил травму головы. Оно было записано 30 октября 2013 года.

Фото: Mark Thompson / Getty Images

В разговоре с журналистами пилот вспомнил, что самой эмоциональной для него была была победа в чемпионате в 2000 году, когда он принес команде Ferrari первый за 21 год трофей. Самым достойным соперником Шумахер назвал финна Мику Хаккинена, который дважды побеждал в «Формуле-1».

Спортсмен рассказал, что в детстве восхищался не пилотами, а вратарем сборной ФРГ по футболу Тони Шумахером. Говоря о природе «Формулы-1», Шумахер отметил: «Как по мне, успех в любом случае и в любой жизненной ситуации зависит от командной работы. Ты сам можешь многое делать, но с командой ты будешь намного сильнее. "Формула-1" — командный вид спорта. И я являюсь доказательством этого».

В целом же, по словам Шумахера, для успеха в любом деле нужен талант, но на одном таланте невозможно победить.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.


Семья ограничила количество новостей о состоянии пилота. Информация о нем появляется от источников, близких к родственникам Шумахера. Так, в августе стало известно, что немец все еще может проявлять эмоции.


 
Теги: Новости
 
 
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На сайте семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера было опубликовано последнее видеоинтервью, которое он дал перед тем, как получил травму головы. Оно...
 
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