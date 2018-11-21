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За убийство матери жителю Любанского района грозит смертная казнь
Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя деревни Закальное Любанского района в жестоком убийстве матери.
Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Лариса Довбнюк рассказала корреспонденту
— Около двух лет назад 47-летний мужчина переехал из Солигорска в деревню Закальное к своей 68-летней матери. В Любанском районе он устроился работать в социальную службу. Мать с сыном с трудом уживались вместе. Объединяло одно — пристрастие к выпивке.
Согласно материалам уголовного дела, трагедия произошла 25 мая. Мать, которая до выхода на пенсию работала на предприятии «Беларуськалий», получила денежный перевод по случаю Дня химика. Решили это с сыном отпраздновать. Совместные посиделки закончились плачевно. Возник конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес матери не менее 26 ударов. От полученных травм женщина скончалась.
В отношении обвиняемого, ранее не судимого, на стадии предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суда он дожидается в камере следственного изолятора.
Дело расследовало управление Следственного комитета по Минской области по шестому пункту второй части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет или пожизненным заключением, или смертной казнью.
Дело будет рассматривать Минский областной суд.
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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя деревни Закальное Любанского района в жестоком убийстве матери.
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