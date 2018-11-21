За убийство матери жителю Любанского района грозит смертная казнь









МЛЫН.BY : Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Лариса Довбнюк рассказала корреспонденту





— Около двух лет назад 47-летний мужчина переехал из Солигорска в деревню Закальное к своей 68-летней матери. В Любанском районе он устроился работать в социальную службу. Мать с сыном с трудом уживались вместе. Объединяло одно — пристрастие к выпивке.





Согласно материалам уголовного дела, трагедия произошла 25 мая. Мать, которая до выхода на пенсию работала на предприятии «Беларуськалий», получила денежный перевод по случаю Дня химика. Решили это с сыном отпраздновать. Совместные посиделки закончились плачевно. Возник конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес матери не менее 26 ударов. От полученных травм женщина скончалась.





В отношении обвиняемого, ранее не судимого, на стадии предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суда он дожидается в камере следственного изолятора.





Дело расследовало управление Следственного комитета по Минской области по шестому пункту второй части статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство, совершенное с особой жестокостью».





Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет или пожизненным заключением, или смертной казнью.





Дело будет рассматривать Минский областной суд.



