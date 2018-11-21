Ожоги глаз и избиение. Что пережил Борис Змитрович в отделении милиции

И, что самое грустное, завтра на месте жертв можете оказаться вы, ваши близкие, знакомые или друзья.

К сожалению, немногие из пострадавших решаются добиваться наказания своих обидчиков. Преступники остаются при зарплатах и погонах. А люди - незащищенными от милицейского насилия.

Проект #БезПраваНаРасправу призван сломать стену молчания, страха и беззакония и показать,что пыткам и жестоким видам обращения можно и нужно противостоять.

Поздним вечером 14 января, после празднования юбилея отца в ресторане, Борис Змитрович, который живет в Сморгони, поругался со своей женой. По его словам, перепалка вышла несерьезной - он слегка оттолкнул женщину и ушел домой.





Жена, решив отомстить Борису, позвонила в милицию. Сообщение передали ближайшему патрулю. Без особых разбирательств Змитровича начали искать.

Его взяли в ночном парке - милицейский автомобиль с мигалкой проехал прямо по пешеходной дорожке.







Трое сотрудников местного РОВД не особо разбирались в сути конфликта. Они потребовали от Змитровича проследовать с ними в отдел милиции, однако обосновать свои требования четко не смогли, объяснив все поступившей жалобой. Борис Змитрович проследовать в милицию без объяснений отказался. Трое сотрудников местного РОВД не особо разбирались в сути конфликта. Они потребовали от Змитровича проследовать с ними в отдел милиции, однако обосновать свои требования четко не смогли, объяснив все поступившей жалобой. Борис Змитрович проследовать в милицию без объяснений отказался.





По её словам, двое сотрудников заломили Борису руки, брызнули в лицо газом из баллончика, свалили на дорожку и, надев наручники стали наносить удары ногами по телу. Третий сотрудник продолжал «обрабатывать» лицо перцовым газом. После этого мужчину, избитого и окровавленного, затащили в автомобиль и доставили в РОВД.





Там сына держали в наручниках более 30 минут, хотя он вёл себя спокойно и надобности в применении спецсредств никакой не было. Ему ничего не объясняли и не оказывали никакой медицинской помощи, хотя сын стонал от боли, и ещё очень сильно жгло глаза.





Чтобы оправдать задержание Змитровича, в РОВД решили его привлечь его к ответственности за появление в ночном зимнем безлюдном парке в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли в больницу на освидетельствование, не снимая наручников.





Как рассказывал Змитрович, на его жалобы на боль в глазах, нехватку воздуха никто не реагировал. Медики центральной районной больницы тоже отнеслись к своим обязанностям халатно. Дежурный доктор не заметил даже ожога конъюнктивы глаз - видимо, усиленно искал опьянение.





В итоге установили наличие в крови 1,55 промилле алкоголя (лёгкая степень опьянения). Далее врач принял решение проверить Бориса в позе Ромберга (стояние с вытянутыми вперед руками в целях выяснения устойчивости), не обращая при этом внимания на химический ожог глаз и сдавленные за спиной наручниками руки. В итоге доктор констатировал у Змитровича состояние опьянения, хотя указал, что на вопросы обследованный отвечал четко.

Экспертиза подтвердила телесные повреждения у Бориса: химический ожог конъюктивы обоих глаз, кровоподтеки и ссадина на лице, ссадина в правой пояснично-повздошной области и ссадины в области лучезапястных суставов. Следы - словно от ударов тяжелой милицейской обувью.





Со слов матери, никто каких рапортов о задержании в РОВД не составлял. Когда её сына забирали из милиции, начальник сообщил Наталье, что будет оформлен формальный протокол за распитие алкогольных напитков или нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

При этом Борис не мог даже прочесть, за что именно он подписывается в протоколе из-за ожога глаз.

Лишь когда семья пожаловалась на действия милиционеров вышестоящим начальникам, внезапно появились рапорта, с ошибками по времени задержания.





Более 9 месяцев назад Борис Змитрович обратился в районный отдел Следственного комитета с заявлением о привлечении сотрудников милиции к ответственности за избиение при задержании. За это время следователь Гришечкин принял 3 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Во всех постановлениях действия сотрудников признаны правомерными. Два постановления отменены, а жалобу на последнюю рассматривает Гродненская областная прокуратура. Отклонены были и жалобы по факту избиения при задержании, поданные в службу личной безопасности милиции.





Чтобы добиться справедливости мы фактически боремся с многими инстанциями -милицией, прокуратурой, следователями. Практически везде встречаем фальшь и непонимание. Мы впервые столкнулись с такой несправедливостью, с этой всей системой,

- рассказывает Наталья Змитрович





НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНО ДЕЙСТВОВАЛА МИЛИЦИЯ?





Сотрудники не разъяснили гражданину основания ограничения права, назвали ему выдуманную причину задержания.

Само по себе нахождение нетрезвого в общественном месте не является правонарушением, а, следовательно, оснований для задержания Бориса не было, он не совершал правонарушения. Требование проследовать в отдел милиции, фактически – задержание, были неправомерными.





Применение слезоточивого газа в условиях, когда силы наряда милиции заведомо превосходят силы задерживаемого, когда тот не оказывает активного сопротивления и нет оснований беспокоиться за жизнь и здоровье сотрудников и окружающих – непропорциональное, а значит – необоснованное действие.

Избиение задержанного, т.е. применение физической силы не в правомерных целях, является должностным преступлением.





Много вопросов у родных осталось после просмотра записи видеорегистратора непосредственно в здании РОВД. На видео отчётливо видно, как Змитрович, спокойно стоящий в коридоре милиции в окружении двух сотрудников, внезапно оказывается лежащим на полу, а один их сотрудников вдруг стал чесать видимо ушибленный правый кулак. Но основная загадка кроется во времени записи, из которой именно в этот момент исчезли 22 секунды.









Впрочем, пропавший момент из видео, во время которого Змитрович внезапно оказывается на полу, а милиционер потирает кулак, объяснили техническим сбоем. И Следственный комитет, и МВД, и прокуратура фактически отказались обращать внимание на этот короткий инцидент.





Обжалование неправомерных действий сморгонских милиционеров продолжается.



