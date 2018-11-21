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В 25 километрах от Минска начали строить новый город
В 25 километрах от Минска начали строить новый город. В белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень" стартовало строительство первого жилого дома.
Его возведут в 2019 году. Через пять лет там появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек. Как отмечает телеканал
В первом доме будет шесть этажей, 156 квартир. В нем же предусмотрены помещения общественного назначения — почта, банк, поликлиника, аптека, магазины, салон красоты и даже отделение милиции.
"Великий камень" — особая экономическая зона, которая начала строиться в Смолевичском районе в 2010 году в соответствии с соглашением между властями Беларуси и КНР. Планируется, что в индустриальном парке будут в основном экспортно-ориентированные, высокотехнологичные производства, сообщает
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В 25 километрах от Минска начали строить новый город. В белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень" стартовало строительство первого жилого дома.
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