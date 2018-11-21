ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 25 километрах от Минска начали строить новый город

22.11.2018 07:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В 25 километрах от Минска начали строить новый город. В белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень" стартовало строительство первого жилого дома.


Его возведут в 2019 году. Через пять лет там появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек. Как отмечает телеканал "Беларусь 1", согласно генплану, на территории, прилегающей к парку, будут жить более 120 тысяч человек. "Великий камень" станет городом-спутником Минска.

В первом доме будет шесть этажей, 156 квартир. В нем же предусмотрены помещения общественного назначения — почта, банк, поликлиника, аптека, магазины, салон красоты и даже отделение милиции.

"Великий камень" — особая экономическая зона, которая начала строиться в Смолевичском районе в 2010 году в соответствии с соглашением между властями Беларуси и КНР. Планируется, что в индустриальном парке будут в основном экспортно-ориентированные, высокотехнологичные производства, сообщает euroradio.fm


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 25 километрах от Минска начали строить новый город. В белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень" стартовало строительство первого жилого дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин США назвал поставщиков иранской нефти режиму Асада - это российские компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Калiнкавiцкiя навiны
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика