В 25 километрах от Минска начали строить новый город





"Беларусь 1" , согласно генплану, на территории, прилегающей к парку, будут жить более 120 тысяч человек. "Великий камень" станет городом-спутником Минска. Его возведут в 2019 году. Через пять лет там появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек. Как отмечает телеканал, согласно генплану, на территории, прилегающей к парку, будут жить более 120 тысяч человек. "Великий камень" станет городом-спутником Минска.





В первом доме будет шесть этажей, 156 квартир. В нем же предусмотрены помещения общественного назначения — почта, банк, поликлиника, аптека, магазины, салон красоты и даже отделение милиции.



