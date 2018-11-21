Более 10 тысяч минчан перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуска за свой счет

При этом работников, занятых в режиме неполного рабочего времени и находивших в отпуске по инициативе нанимателя, в этом году стало на 36,6% меньше в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Аналогичная ситуация произошла с целодневными простоями. В этом году таких трудящихся было на 36,7% меньше, чем годом ранее, — 22,8 тысячи человек.



