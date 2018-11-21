Вице-премьер Украины: На международных площадках Беларусь голосует в фарватере российской политики

«Если говорить о волнующих моментах, которые являются болезненными для Украины, то это, например, голосование Беларуси на международных площадках абсолютно в фарватере российской политики. Это касаются всех резолюций, которые принимались Генеральной ассамблеей ООН по поводу нарушения прав человека в аннексированном Крыму. К сожалению, на международных площадках мы не можем рассчитывать на Беларусь, как на страну, которая бы отдавала свой голос в защиту правды и международного права», – заявила украинский вице-премьер на встрече с белорусскими журналистами в Киеве.





Одновременно с этим, Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина очень ценит минскую площадку переговоров и благодарна за это Беларуси.









«Это уже не вопрос Минска , что переговоры не дают реальных прорывов, чтобы мы могли приблизиться к восстановлению территориальной целостности Украины», – добавила она.



