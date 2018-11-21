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Вице-премьер Украины: На международных площадках Беларусь голосует в фарватере российской политики

22.11.2018 07:46 — Разное | Партизан  
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Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала корреспонденту Belsat.eu, какое поведение Беларуси на международной арене официальный Киев считает недружественным.

«Если говорить о волнующих моментах, которые являются болезненными для Украины, то это, например, голосование Беларуси на международных площадках абсолютно в фарватере российской политики. Это касаются всех резолюций, которые принимались Генеральной ассамблеей ООН по поводу нарушения прав человека в аннексированном Крыму. К сожалению, на международных площадках мы не можем рассчитывать на Беларусь, как на страну, которая бы отдавала свой голос в защиту правды и международного права», – заявила украинский вице-премьер на встрече с белорусскими журналистами в Киеве.

Одновременно с этим, Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина очень ценит минскую площадку переговоров и благодарна за это Беларуси.


«Это уже не вопрос Минска, что переговоры не дают реальных прорывов, чтобы мы могли приблизиться к восстановлению территориальной целостности Украины», – добавила она.


 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала корреспонденту Belsat.eu, какое...
 
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