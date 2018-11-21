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В России умер начальник Главного разведывательного управления
Игорь Коробов умер на 63-м году жизни в результате тяжелой болезни
В России умер начальник Главного разведывательного управления Игорь Коробов, сообщает
"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий умер на 63 году жизни.
Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником ГРУ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.
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Игорь Коробов умер на 63-м году жизни в результате тяжелой болезни
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