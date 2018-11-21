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Россияне хотят запустить в серию электрический рестомод на основе классического Ford Mustang

22.11.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Российские профильные ресурсы сообщают о необычном проекте, за которым стоит «КБ Архипова» и доселе неизвестная фирма Aviar Motors. Речь идет ни много ни мало о постройке «самого быстрого дорожного электрического мускул-кара».


По крайней мере, так говорится на сайте Aviar Motors, откуда можно узнать и некоторые технические характеристики рестомода, во внешности которого без труда угадывается Ford Mustang Fastback 1967 года. Проект, носящий обозначение R67, подразумевает создание мускул-кара на электротяге с впечатляющими динамическими характеристиками — в частности, разгон до 100 км/ч должен занимать всего 2,2 секунды, а максимальная скорость 250 км/ч.


В основу R67 ляжет алюминиевый силовой каркас с навешенными на него наружными кузовными панелями из углепластика. Пиковая мощность установки, включающей два электродвигателя и блок тяговых батарей емкостью 100 кВтч, составляет 840 лошадиных сил. Расчетный пробег на одной зарядке у R67 — 507 км.


Из оснащения рестомода, пока существующего на компьютерных изображениях, заявлены регулируемая подвеска, двухзонный климат-контроль, система автопилота, 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, виртуальная приборная панель и (привет, Tesla!) центральный 17-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедиа-системы.


Выпускать R67 планируется небольшим тиражом. Первый образец машины должен быть готов к середине следующего года. О том, где планируется наладить сборку электрокара, данных нет. Как сообщает drom.ru, Aviar Motors располагается в Москве, но в презентационных материалах почему-то указана стоимость для рынка Голландии — 440 тыс. евро. В общем, не исключено, что производство (если дело до него вообще дойдет) R67 будет организовано где-то в Европе

 
 
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Российские профильные ресурсы сообщают о необычном проекте, за которым стоит "КБ Архипова" и доселе неизвестная фирма Aviar Motors.
 
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