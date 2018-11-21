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"Газпром" определил маршрут "Турецкого потока"

22.11.2018 09:30 — Разное | Ежедневник  
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"Газпром" определил маршрут "Турецкого потока"

фото: kommersant.ru

Обе нитки газопровода будут введены в эксплуатацию уже с 2020 года, а с 2022 года Россия сможет отказаться от газового транзита через Украину.

"Турецкий поток", скорее всего, пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей.

Болгария и Сербия получат газ уже с 2020 года. Через Венгрию газ пойдет с 2021 года, а через Словакию - во второй половине 2022 года.

«Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море. Он будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. По одной нитке газ пойдет турецким потребителям, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Все работы по строительству газопровода планируется завершить в декабре следующего года. Морская часть была сдана «Газпромом» в минувший понедельник. Она полностью принадлежит концерну. Ветка проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции, ее протяженность — более 900 километров.

 
 
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Обе нитки газопровода будут введены в эксплуатацию уже с 2020 года, а с 2022 года Россия сможет отказаться от газового транзита через Украину.
 
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