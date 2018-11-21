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Авария на перекрестке парализовала движение в Каменной Горке
В утренник час пик движение в Каменной Горке остановилось из-за ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили сразу несколько читателей.
Как сообщают очевидцы, на перекрестке улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля. Транспортные средства перегородили все полосы.
«Выехать из Каменной Горки сегодня невозможно», — пишут читатели.
Также серьезно затруднено движение и по внутреннему кольцу МКАД в районе Каменной Горки.
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Также серьезно затруднено движение и по внутреннему кольцу в районе Каменной Горки.
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