Авария на перекрестке парализовала движение в Каменной Горке

В утренник час пик движение в Каменной Горке остановилось из-за ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили сразу несколько читателей.



Фото: читатель Антон

Как сообщают очевидцы, на перекрестке улицы Притыцкого и улицы Кунцевщина произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля. Транспортные средства перегородили все полосы.

«Выехать из Каменной Горки сегодня невозможно», — пишут читатели.





Также серьезно затруднено движение и по внутреннему кольцу МКАД в районе Каменной Горки.