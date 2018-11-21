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Трамп извинился перед американцами за слишком дешевый бензин

22.11.2018 10:00 — Разное | Ежедневник  
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Трамп извинился перед американцами за слишком дешевый бензин

фото: vestikavkaza.ru

В своем Twitter Дональд Трамп написал, что слишком сильно надавил на ОПЕК, что вызвало снижение цен на бензин.

Поводом для обращения стали пробки, которые образовались на дорогах в США в День благодарения.

«Большой историей сегодня стало то, что я слишком сильно надавил (на ОПЕК. – Ред.) и получил слишком низкие цены на бензин, на дороги выехало больше автомобилистов, и я спровоцировал дорожные пробки по всей нашей великой нации. Извините все!» - цитируют Трампа «Ведомости».

Цена на бензин в США за месяц снизилась на 25 центов до 2,6 доллара за галлон, а в девяти штатах она опускалась даже ниже 2 долларов.

Ранее Трамп заявлял, что снижение цен на нефть является для США таким же радостным событием, как и снижение налогов. Трамп посоветовал американцам «наслаждаться» этим. «Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опустим цены еще ниже!» - писал он.

 
 
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В своем Twitter Дональд Трамп написал, что слишком сильно надавил на ОПЕК, что вызвало снижение цен на бензин.
 
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