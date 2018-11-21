«Не унываем и надеемся на лучшее». Пенсионеры о том, как выживают на пенсию

Работаю с детства

Я пенсионер по возрасту. Вышел на пенсию 22 января 2012 года. Стаж работы - 35 лет, 3 месяца и 7 дней. Индивидуальный коэффициент – 1,13848. Кроме этого, подрабатывал сторожем на две полставки - в общей сложности 19 лет и 10 месяцев. После выхода на пенсию продолжал работать еще 6 лет. Сейчас мне 66,8 года. Итого у меня выходит примерно 62 года трудового стажа, если считать, что в детстве каждое лето, мы пацанами работали в колхозе, зарабатывая себе на книги в школу. Сейчас моя пенсия составляет 348 рублей 22 копейки. За «коммуналку» плачу около 100 рублей. У меня больные глаза. На лечение уходит еще 100 рублей. Остается 148 рублей 22 копейки. Как можно жить или выживать за эти деньги?

В. Новиков, Могилев

«Может, и дождусь советских вкладов…»

Мне 61 год. Моя пенсия – 237 рублей. Живу я в деревне с интересным названием Горивода. У меня есть огород - 25 «соток». Засеваю его наполовину картошкой, огурцами, помидорами - в общем, всем, что растет в Беларуси. Из своего урожая делаю закатки, варю варенье. Так что овощи я не покупаю. На одежду и обувь денег не хватает, выручают родные и друзья. Теперь о лекарствах. Я инвалид III группы. Перенесла инфаркт миокарда, операцию на сердце. Всего было 4 операции. «Болячек» хватает, лекарств покупаю много. Мне, как инвалиду III группы, положены 4 наименования лекарств с 50%-й скидкой, остальные покупаю за полную стоимость. Живу в доме матери – достался по наследству. Дом нуждается в ремонте, но денег на него нет. В прошлом году дали помощь на покупку дров – 150 рублей. Вот так и живу. Но я не унываю, надеюсь, что дождусь, когда нам вернут советские вклады…

В. Пинчук, д. Горивода, Гомельская область

«Живем потихоньку»

Мне 73 года. Я бывший медработник. В 2013 году в Минске сделали две тяжелые операции. Дали пожизненно II группу инвалидности. Пенсия небольшая. Летом у меня была скидка на оплату «коммуналки» 5-6 рублей. Я встаю рано утром и благодарю Бога за каждый прожитый день. Свободного времени у меня много, поэтому хожу по магазинам и ищу товары дешевле. Новый Год совпадает с моим днем рождения. Приезжают дети, внуки. В копилку по чуть-чуть откладываю и раз в год позволяю себе купить то, что хочется. Благодаря детям я почти не покупаю одежду. В 17 км от Слуцка остался родительский дом. Думала, что продам его и на вырученные деньги поставлю хорошие памятники своему отцу и мужу. Но деревня вымирает, никто ничего не покупает. Скоро и домик рухнет…. А так живем тихонько, ничего не знаем, ни во что ни вникаем… А все-таки какая бы жизнь ни была, а жить хочется…

Валентина Ивановна, Слуцк