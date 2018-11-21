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В Чашниках на пожаре спасена мать и ее сын
22.11.2018 10:10 — Разное | Аргументы и факты
Пожар случился 21 ноября поздно вечером на улице Гагарина в Чашниках (город в Витебской области).
Оперативно прибывшие по вызову сотрудники МЧС вынесли из горящего дома 88-летнюю хозяйку и ее 55-летнего сына, пишет
Пострадавшие доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливается причина возгорания.
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Пострадавшие доставлены в больницу.
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