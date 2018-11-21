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Переобулись к зиме? Старший инспектор ГАИ о зимних шинах и штрафе за их отсутствие

22.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Близится зима. Какие требования Правил дорожного движения в это время года необходимо соблюдать водителям, наш корреспондент поинтересовался у старшего госавтоинспектора отделения ГАИ РОВД майора милиции Александра НАЛИВАЙКО.

Переобулись к зиме? Старший инспектор ГАИ о зимних шинах и штрафе за их отсутствие

— Согласно пункту 2071 Правил дорожного движения с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами, — отметил Александр Иосифович. — Зимние шины устанавливаются на всех колёсах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим правилам.

За нарушение указанного пункта предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 18.22 часть 5 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин.

В соответствии с пунктом 25 приложения 4 (Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении) к Правилам дорожного движения зимние шины механических транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри неё либо знаками «М+S», «М&S», «М.S», «М S» или «Аll seasons», во время эксплуатации имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 4 мм.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

— Шина считается непригодной к эксплуатации, — обратил внимание Александр Наливайко, — если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 18.12 часть 3 КоАП Республики Беларусь в виде административного штрафа в размере до одной базовой величины, а в случае совершения аналогичного правонарушения повторно в течение года административный штраф составит от двух до пяти базовых величин.

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Близится зима. Какие требования Правил дорожного движения в это время года необходимо соблюдать водителям, наш корреспондент поинтересовался у старшего...
 
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