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В Минске после столкновения две легковушки оказались на тротуаре: пострадали два человека

22.11.2018 10:23 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы при столкновении автомобилей на пересечении улицы Богдановича с улицей Коммунистической. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 22 ноября, около 08.00. По информации инспекторов, водитель Mercedes ехал по улице Богдановича со стороны улицы Киселева. На пересечении с улицей Коммунистической он столкнулся с Toyota, которая двигалась со стороны улицы Чичерина. После столкновения оба автомобиля оказались на тротуаре.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки автомобилей.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый.


Из-за ДТП движение транспорта по улице Богдановича в направлении Немиги было серьезно затруднено.

ГАИ просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить об этом по телефону 8 029 131-53-07.

 
 
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