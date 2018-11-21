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Копия Гермионы. В США нашли двойника Эммы Уотсон в детстве

22.11.2018 10:21 — Разное | Tut.by  
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В Америке нашли девочку, которая очень похожа на актрису Эмму Уотсон в детстве. Незнакомцы постоянно принимают Эмми Аллан за Гермиону Грейнджер. Об этом пишет The Sun.


9-летняя Эмми Шерелле. Фото: kennedynewsandmedia.co.uk

Мама 9-летней Эмми Шерелле рассказала изданию, что сходство с известной актрисой в их семье заметили около трех лет назад. «Друзья даже прозвали ее Гермионой. Она ходила в причудливое платье, как она, — было поразительно похоже», — отметила мама девочки.

Шерелле считает, что такое сходство может помочь ее дочери с работой: «Несколько человек сказали, что если Эмма Уотсон захочет сделать фильм-воспоминание о своем детстве, Эмми была бы идеальным лицом для этого».


Эмми с мамой. Фото: kennedynewsandmedia.co.uk

Самой девочке не нравится ее сходство с Гермионой. По словам матери, ее дочь предпочла бы быть похожей на Белль из фильма «Красавица и чудовище», которую также сыграла Эмма Уотсон.

Кстати, а помните, как в прошлом году пользователи Instagram обратили внимание на сходство жителя Красноярска Николая Последа с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом? Вот он.


Николай работает мерчендайзером «на шоколадках и печенье» в Красноярске. По его словам, сходство с Гарри Поттером в работе ему, скорее, мешает, потому что «мало приятного, когда на тебя пялятся, именно пялятся, а не смотрят».

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***

17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
 
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В Америке нашли девочку, которая очень похожа на актрису Эмму Уотсон в детстве. Незнакомцы постоянно принимают Эмми Аллан за Гермиону Грейнджер.
 
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