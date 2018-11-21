|
В Горках презентуют новую книгу Нины Ковалевой
22.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
1 декабря в 13.00 в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства пройдет презентация новой книги известной
«Як купалi ў купелi» – это сборник, состоящий из нескольких разделов, посвященных малой родине и народным обрядам, а также детских стихов.
Вход на презентацию свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря в 13.00 в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства пройдет презентация новой книги известной горецкой поэтессы Нины Ковалевой. «Як купалi ў...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)