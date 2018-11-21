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Как выбрать диету по знаку зодиака?

22.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Как выбрать диету по знаку зодиака?

Обрести идеальное тело можно не только по модным методикам, но и благодаря диетам по гороскопу... Если вы, конечно, в них верите...

Овен

Представителей этого знака считают упорными и трудолюбивыми. Если Овен решил худеть, он выберет самую жесткую диету, будет страдать, но попытается добиться своего. При этом экспрессия Овнов играет с ними злую шутку. Они могут сорваться на фаст-фуд, расстроиться и вообще не следить за своим питанием. Так что этому знаку подойдет выверенная по часам диета с указанием всех блюд. В меню должно быть много мяса, приготовленного на пару, и круп – в особенности гречки. А вот чебуреки, чизбургеры, другую жирную пищу придется исключить.

Телец 

Главное – правильно мотивировать упертых Тельцов. Можно «прописать» им такое меню: все мучное поменять на полезные фрукты – яблоки и цитрусовые. Если очень хочется, один-два раза в неделю позволь себе пирожное на завтрак. И желательно добавить к диете бег: легкий темп, 30 минут, 2-3 раза в неделю. Такие тренировки помогут обрести фигуру мечты после отказа от мучного.

Близнецы 

Близнецы темпераментны, могут быстро увлекаться и быстро остывать. Отсюда и их диета. В первую очередь, исключаем (или сокращаем) потребление «стимуляторов» – кофе, энергетиков, алкоголя. Они расшатывают нервную систему и в перспективе (как алкоголь) дают лишний вес. Во-вторых, переходим на дробное питание 5 раз в сутки. С утра – больше углеводной пищи, вечером – упор на белковую. Питаемся небольшими порциями (каждая условно должна умещаться на ладони).

Рак 

Диета для Раков похожа на диету для Близнецов: все порции еды сокращаем вдвое. Вводим вместе с тремя полноценными приемами пищи два небольших перекуса (горсть орехов, яблоко, творог). 

Лев

Диету Львов нужно составить из продуктов, которые укрепляют сердце: именно этот орган – слабое место благородного львиного знака. Поэтому в рацион лучше ввести больше зелени, овощей и рыбы. Можно дополнить меню рыбьим жиром для укрепления сосудов и сердца. 

Дева 

Худеть медленно, но верно – вот главный принцип правильной диеты для Дев. Обладателям этого знака нужно избегать экстремальных экспресс-диет со строгими ограничениями. Они измучают Дев, а эффект будет недолгим – велик риск очень скоро вернуться к обычному режиму питания и вновь набрать вес.

Вместо этого, нужно менять свой рацион плавно, но с акцентом на долгосрочную перспективу. Добавь в меню полезную белковую пищу: куриную грудку, творог, красную рыбу. Сократи количество мучных блюд (если макароны – то только из твердых сортов пшеницы). Вместо сладостей – орехи и коктейли с протеином. Добавь в режим больше прогулок на свежем воздухе и 2-3 занятия фитнесом в неделю.

Весы 

Часто Весы страдают заниженной самооценкой и критичным отношением к себе. Чтобы меню не становилось причиной новых депрессий, убери из него жареное мясо, полуфабрикаты, картошку. Ограничь себя в употреблении соусов и приправ. Они дают много сахара, нагружают щитовидную железу и в конечном итоге откладываются на боках. Лучшим рецептом должен стать салат из шпината, помидоров и огурцов, приправленный оливковым маслом и тыквенными семечками. 

Скорпион

Скорпион – знак, который готов пуститься во все тяжкие ради поставленной цели. Скорпионы могут неделями сидеть на одной гречке, искать в глянце рецепты самых жестких звездных диет. И в конце концов, часто не сбрасывают ни грамма. Все потому, что экстремальные диеты не подходят Скорпионам. Вместо этого, им лучше придерживаться более мягких ограничений: не есть за 2-3 часа перед сном, не переедать, не злоупотреблять мучным. Эти правила нужно соблюдать постоянно – они помогут избежать «откатов» к лишнему весу.

Стрелец 

Считается, что Стрельцы энергичны, полны сил и легко приспосабливаются к трудностям. Этому знаку можно порекомендовать интервальное голодание. По этой системе день делят на так называемые «окна». В первом «окне» (оно может длиться 8-12 часов в сутки) помещаются все приемы пищи. Во время второго «окна» можно только пить. Такой интервальный режим запускает режим жиросжигания на максимум. Он может показаться кому-то жестким, но только не Стрельцам.

Козерог 

Людей, родившихся под этим знаком, считают терпеливыми и способными добиваться цели. Как правило, они редко подвержены вредным пищевым привычкам и для похудения нуждаются только в незначительной корректировке рациона. Из еды нужно убрать белый хлеб и свежие, хрустящие, ароматные, но такие вредные булочки, которыми Козероги часто злоупотребляют.

Водолей 

«Активный» знак, который может с удовольствием тратить энергию на спорт, долгие прогулки или активные игры. Основные приемы пищи для поддержания формы Водолеям нужно перенести на утро и время до обеда (включительно). Вечер отдать «легким» блюдам – мясу на пару с овощами, творогу, протеиновым коктейлям.

Рыбы 

По характеру Рыбы часто меланхоличны, могут полениться и помечтать. Лучший выход в диете для таких людей – вести дневник. Он будет напоминать, сколько калорий ты съела, не даст сбиться с правильного курса. Худеть Рыбам лучше с помощью (все логично!) морепродуктов, овощей и гречневой крупы.

Источник: lady.mail.ru


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Обрести идеальное тело можно не только по модным методикам, но и благодаря диетам по гороскопу... Если вы, конечно, в них верите... Овен Представителей...
 
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