Как выбрать диету по знаку зодиака?

Обрести идеальное тело можно не только по модным методикам, но и благодаря диетам по гороскопу... Если вы, конечно, в них верите...

Овен

Представителей этого знака считают упорными и трудолюбивыми. Если Овен решил худеть, он выберет самую жесткую диету, будет страдать, но попытается добиться своего. При этом экспрессия Овнов играет с ними злую шутку. Они могут сорваться на фаст-фуд, расстроиться и вообще не следить за своим питанием. Так что этому знаку подойдет выверенная по часам диета с указанием всех блюд. В меню должно быть много мяса, приготовленного на пару, и круп – в особенности гречки. А вот чебуреки, чизбургеры, другую жирную пищу придется исключить.

Телец