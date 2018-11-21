Стас Михайлов снимется в кино в неожиданной роли

Стас Михайлов снимется в кино. Об этом РБК рассказала Тина Канделаки (генеральный продюссер "Матч ТВ"), которая будет работать над фильмом с участием звезды.

Стало известно, что Стасу Михайлову не придется вживаться в неизвестную роль, ведь он сыграет самого себя. Канделаки призналась, что это будет комедия о празднике 8 Марта. Директор певца подтвердил, что Михайлов будет участвовать в проекте.

Премьера фильма запланирована на весну 2020 года. Других подробностей не сообщается.

Источник: БЕЛТА.

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