В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

В минскую милицию 19 октября обратился россиянин. Он рассказал, что оставил в автомобиле службы такси имущество и деньги на общую сумму около 1200 рублей.
После того, как мужчина обнаружил пропажу, он обратился к водителю автомобиля с просьбой вернуть имущество. Ему вернули только часть, не было без малого 850 рублей, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.
В ходе расследования оперативники установили, что деньги присвоил 46-летний водитель службы такси.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.