В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

В минскую милицию 19 октября обратился россиянин. Он рассказал, что оставил в автомобиле службы такси имущество и деньги на общую сумму около 1200 рублей.

После того, как мужчина обнаружил пропажу, он обратился к водителю автомобиля с просьбой вернуть имущество. Ему вернули только часть, не было без малого 850 рублей, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

В ходе расследования оперативники установили, что деньги присвоил 46-летний водитель службы такси.