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Все аптеки подключатся к системе электронного рецепта до конца года

22.11.2018 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Все аптеки подключатся к системе электронного рецепта до конца года
БЕЛТА

Министерство здравоохранения установило срок подключения фармацевтических сетей к системе "Электронный рецепт" - до конца 2018 года. Такая информация размещена на сайте Национального центра электронных услуг, сообщает БЕЛТА.

Все аптеки подключатся к системе электронного рецепта до конца года Можно ли вернуть таблетки обратно в аптеку?

Система апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет. На конец октября к ней подключены 434 учреждения. С начала года выписано более 4,9 млн электронных рецептов.

До недавнего времени отпуск электронных рецептов был возможен только в сети аптек РУП "Белфармация". Сейчас к работе привлекаются и коммерческие фармацевтические сети: принимают и отоваривают такие рецепты восемь коммерческих сетей аптек, на стадии подключения 11.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Система апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет.
 
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